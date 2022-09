Fettah : « L’ambition est de hisser les relations économiques avec la Mauritanie à un niveau plus fort »

Fettah : « L’ambition est de hisser les relations économiques avec la Mauritanie à un niveau plus fort »

Publié dans Menara le 20 septembre 2022

Le Maroc ambitionne de hisser ses relations avec la Mauritanie, notamment sur le plan économique, à un niveau encore plus fort, a affirmé, mardi à Casablanca, la ministre de l’Economie et des Finances, Nadia Fettah.

« Notre ambition aujourd’hui est de hisser les relations maroco-mauritaniennes à un niveau encore plus fort sur tous les plans et notamment sur le plan économique », a dit Mme Fettah à l’ouverture de la deuxième édition du Forum économique Maroc-Mauritanie, organisée par la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) et l’Union nationale du patronat mauritanien (UNPM).

Elle a, à cet égard, rappelé que grâce à la vision et aux Hautes Instructions de SM le Roi Mohammed VI et du président mauritanien Mohamed Cheikh El Ghazouani, la relation Maroc-Mauritanie a connu ces deux dernières années un nouvel élan visant à développer les liens entre les deux pays. Cette nouvelle dynamique, a poursuivi la ministre, permettra de favoriser la coopération sud-sud dans ses deux composantes arabe et africaine.

Et d’ajouter que cette vision s’est traduite par la tenue de la haute commission mixte qui a réuni le Chef du gouvernement du Royaume du Maroc et le Premier ministre de la République islamique de Mauritanie en date du 11 mars 2022 à Rabat, et dont les travaux ont été couronnés de succès.

« Nous sommes convaincus que le développement des relations commerciales et économiques est un levier majeur du renforcement des liens entre nos deux pays. La tenue du Forum économique d’aujourd’hui est venue consacrer cette dynamique de coopération et offrir de la visibilité aux acteurs économiques sur les opportunités à saisir », a souligné la ministre.

Elle, dans ce sens, relevé que compte tenu des ressources aussi bien humaines que naturelles, et du contexte mondial en pleine évolution, le niveau des échanges commerciaux entre les deux pays qui atteint 2,3 milliards de dirhams (MMDH) « reste en deçà de notre ambition », faisant part de son engagement pour le développer dans les prochaines années.

« La diversité des secteurs d’activités représentés aujourd’hui dans le cadre de ce Forum d’affaires est la preuve d’un fort potentiel de collaboration et je reste convaincue que cet événement contribuera fortement au rapprochement entre les opérateurs économiques marocains et mauritaniens », a-t-elle soutenu.

Par ailleurs, la ministre a rappelé que le Maroc accorde une grande importance à la création d’un climat des affaires propice à tous les investisseurs, réitérant l’engagement du Royaume en faveur du développement des relations économiques avec la Mauritanie dans une perspective durable et à la hauteur des ambitions et des liens fraternels qui unissent les deux pays.

Le Forum économique Maroc-Mauritanie vise à renforcer la coopération économique et commerciale entre les deux pays et à donner une nouvelle impulsion aux relations entre les deux communautés des affaires.

Cet événement a connu la participation d’une délégation composée d’une centaine d’opérateurs économiques mauritaniens représentant différents secteurs, conduite par le Président de l’UNPM, Mohamed Zeine El Abidine Cheikh Ahmed, ainsi que des entreprises membres de la CGEM intéressées par le marché mauritanien.

Source: Menara