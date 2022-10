Fête nationale: »les relations mauritano-espagnoles sont anciennes »

L’ambassadrice du Royaume d’Espagne accréditée en Mauritanie, S.E.Mme. Miriam Álvarez de la Rosa Rodríguez, a affirmé, jeudi, que les relations mauritano-espagnoles se développent et se consolident depuis des décennies, soulignant que ces relations sont exceptionnelles tant sur le plan quantitatif que qualitatif, qu’elles sont stratégiques, excellentes dans tous les domaines, et qu’elles sont basées sur le respect mutuel, le dialogue et la compréhension.

Elle ajouté, au cours de la cérémonie organisée par l’ambassade d’Espagne à Nouakchott, mercredi, à l’occasion de la célébration de la fête nationale espagnole, que les conditions sanitaires ont empêché la cérémonie l’année dernière à cause de la Covid-19, indiquant que le temps qu’elle a eu en Mauritanie lui a permis de découvrir un pays qui se distingue des autres et un peuple des plus hospitaliers au monde.

‘’L’année écoulée m’a permis d’effectuer des voyages bilatéraux de haut niveau entre nos deux pays, dont les plus important sont la visite du Président de la République, Son Excellence Monsieur Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, en Espagne au mois de mars dernier, et la visite de la Reine d’Espagne, Mme. Letizia Ortiz, à Nouakchott au mois de juin 2022.’’, a – t-elle rappelé.

L’ambassadrice a souligné que la visite de travail qu’a effectuée le Président de la République en Espagne a été un succès, signalant que c’est la première visite officielle d’un président mauritanien aux îles Canaries, ce qui est de nature à booster les relations bilatérales entre les deux pays.

Feliz #DiaDeLaFiestaNacional , especialmente a todos los españoles que residís en Mauritania. Somos vuestra Embajada y estamos a vuestra disposición https://t.co/Ye7nAZu5wt — Emb.EspañaMauritania (@EmbEspMauritani) October 12, 2022

Par ailleurs, elle a indiqué qu’au cours du processus millénaire de la construction du Royaume d’Espagne, l’héritage islamique arrivé en Andalousie via la Mauritanie, foyer des Mourabitoune, où la cohabitation entre les Arabes et les Espagnols explique plusieurs composantes de la culture espagnole.

Mme l’ambassadrice a, également, affirmé que les relations bilatérales existantes entre la Mauritanie et l’Espagne ont toujours été excellentes, ajoutant que Las Palmas constitue la destination préférée des mauritaniens se rendant à l’extérieur.

Elle a, enfin, remercié tous ceux et toutes celles, qui ont contribué, de près ou de loin, au succès de cette importante manifestation, dont les fonctionnaires du ministère des Affaires étrangères, le personnel de l’ambassade et du consulat général à Nouadhibou et le Consul honoraire à Rosso, et les équipes de sécurité, louant le rôle joué par les sociétés espagnoles opérant en Mauritanie dans la réussite de la cérémonie.

La cérémonie s’est déroulée en présence du ministre de la Justice, ministre des Affaires étrangères par intérim, du ministre de la Défense nationale, du ministre des Pêches, d’un conseiller à la Présidence, au côté d’autres hautes personnalités.