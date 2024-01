Fête internationale des douanes : nouveau record de plus de 3 milliards

Fête internationale des douanes : un nouveau record de plus de 3 milliards en 2023

Les efforts déployés par les douanes nationales pour accroître les recettes douanières ont permis d’atteindre un total de 301.160.425.480,46 anciens ouguiyas au cours de l’année 2023.

Un chiffre record réalisé grâce à l’amélioration de l’efficacité de l’inspection, la lutte contre la contrebande, le développement des infrastructures douanières, le développement des aptitudes et compétences individuelles et collectives et la diversification des sources. notant que cette réalisation mérite des éloges et une mention, en particulier à la lumière de la situation internationale particulière.

Le thème adopté cette année “Pour une douane mobilisant ses partenaires historiques et nouveaux autour d’objectifs clairs”, . reflète clairement l’évolution des tâches assignées à la douane du XXIe siècle, notamment la création d’un partenariat efficace avec tous les acteurs économiques pour incarner le principe de partenariat entre les secteurs public et privé, qui est le dernier outil en date pour parvenir au développement durable, a affirmé à cette occasion le directeur général des douanes, l’inspecteur principal Hamdouh Mohamed Mahfoudh, a expliqué que le.

L’administration générale des douanes travaille dans ce contexte à l’adoption du système de « l’opérateur économique agréé », qui permettra à certains travailleurs dans le domaine des douanes de bénéficier d’un ensemble important de facilités et d’accélérer les procédures en échange du respect volontaire de la législation douanière en vigueur dans le pays, a-t-il assuré.

Cette accréditation sera ouverte à tous les acteurs de la procédure douanière, y compris les fournisseurs, les exportateurs, les courtiers en douane, les déclarants et les transporteurs, qui remplissent les conditions de partenariat requises et les normes de conformité volontaire qui fonctionneront pour l’administration générale des douanes, a-t-il noté.

M. Ould Mohamed Mahfoudh a ajouté que l’administration générale des douanes travaillera dans le cadre de cette vision pour créer un cadre permanent de concertation avec l’ensemble de ses partenaires et élargir le cercle de concertation avec eux en créant de nouveaux partenariats au service de la fluidité et de la transparence des procédures douanières et contribuer à attirer les investissements locaux et étrangers et à faire progresser la compétitivité de notre économie nationale.

La cérémonie s’est déroulée en présence d’un certain nombre de membres du gouvernement, de membres du corps diplomatique accrédité en Mauritanie, de responsables militaires et sécuritaires, et de hauts responsables de l’État.

taqadoum.mr