Festival nomade culturel : hommage à feu Seymali O. Hemed Vall

La 16ème édition du festival nomade culturel a débuté vendredi à Nouakchott et devra se poursuivre pendant une semaine.

Le résident du festival, Mohamed Mahmoud O. El Atigh a déclaré que l’organisation annuellement de ce festival est destinée à faire connaître, sur le plan mondial, la culture mauritanienne.

Dans une déclaration faite à Sahara Medias, O. EL Atigh a dit que l’idée d’organiser ce festival a germé chez lui il y 16 ans quand il avait décidé de vendre la culture et le patrimoine mauritaniens de manière différente compatible avec l’ère du temps et le modernisme.

El Atigh avait émigré il y a près d’un quart de siècle au Canada amenant avec lui un esprit rempli du patrimoine mauritanien considérant que dans s personnalité se mêlent la culture « Ivgarine » authentique au modernisme de Montréal.

Il détient un restaurant au cœur de la capitale canadienne dans lequel il propose des variétés de repas typiquement mauritaniens mais célèbre aussi pour le thé mauritanien.

Le programme de ce festival prévoit un certain nombre d’activités culturelles et musicales en plus de l’organisation d’une caravane médicale qui devra sillonner quatre wilayas : l’Inchiri, Dakhlet Nouadhibou, l’Adrar et le Trarza.

Cette caravane est composée d’équipes médicales canadienne, française et de l’union mauritanienne des professionnels de la santé, dont la présidente, Mme Zeïnebou mint Cheikh a déclaré que cette caravane est destinée à améliorer le niveau sanitaire des citoyens.

Il a été organisé, en marge du festival, un symposium commémoratif en hommage au regretté artiste mauritanien Seymali O. Hemed Vall, au cours duquel le journaliste et écrivain Griny ould Meynouh avait animé une conférence sur le parcours du défunt et les transformations apportée à la musique mauritanienne et le patrimoine musical qu’il a légué au pays.

