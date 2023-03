Festival de Djowol, très belle initiative du Président de la République

Festival de Djowol, très belle initiative de SEM Le Président de la République Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani.

Dyowol ou Jowol selon respectivement siré Abbas Sow et Cheikh Moussa Kamara est incontestablement très célèbre dans l’histoire du fouta. Très connu pour avoir non seulement abrité le turban du satigui mais aussi celui de son farba dit farba Djowol et egalement pour avoir vu l’ultime bataille de succession entre Konko et son oncle. La suite est raconté par Siré Abbas dans les chroniques du Fouta Sénégalais, à l’époque « maayo wonano kerol »

« Le trône fut disputé entre Konko fils de Bûbu fils de Samba fils de Bôkar fils de Sawa-Làmu, connu sous le nom de Konko-Bûbu-Musa, et son oncle du second degré Samba fils de Gelàdyo fils de Bôkar fils de Sawa-Lâmu, connu sous le nom de Samba-Gelàdyo-Dyêgi.

Konko invoquait contre Samba-Gelddyo les droits que lui conférait son âge plus avancé, et Samba-Gelddyo invoquait ses droits d’ascendance contre Konko, ce dernier étant au rang de fils par rapport à Samba-Gelddyo-Dyëgi d’après leur généalogie, bien que Konko fût son aîné en âge.

Ils se battirent en de nombreux endroits, et notamment en premier comme en dernier lieu à Bilbasi, grève sablonneuse du fleuve située à l’est de DyowoL » (Chroniques Fouta Sénégalais Page 31).