Festival culturel maure ou festival local de Jowol?

Les Djeolois en bons Fuutankoo6e ont accueilli hier avec chaleur leurs hôtes dans l’hospitalité Fuutankaagal en exposant leurs culture, danses, art et traditions mais dans le programme officiel du soir rien de culture locale sinon des artistes, des journalistes et animateurs importés d’ailleurs et qui ne parlent même pas aux populations locales.

Encore une fois ce programme officiel réflète la nature profonde du Système qui veut ramener tout à la culture arabe en Mauritanie.

Les Djeolois sont de culture pulaar et soninké donc négro- africains en majorité et ils ne se reconnaissent pas dans dans cette pièce théatrale de mauvais goût, qui a été exposé dans le programme officiel chauvin, apparemment concocté par les » « haut d’en haut » sous le regard complice de certaines autorités municipales, hommes liges du régime.

Nelson Mandela disait » Tout ce qui est fait pour nous et sans nous est contre nous ».

Chassez le naturel il revient au galop et comme dit le proverbe pulaar » Ngelooba 6ooydii e nqaato » même dans nos contrées vous voulez nous imposer votre langue, votre culture et votre histoire!

Il est temps de corriger cette copie, qui n’a rien à avoir avec la culture et histoire de Jowol et de la région du fleuve. Cette « colonie de peuplement » culturel est indécente, honteuse et indigne. La couleuvre est assez grosse pour être avalée par les dignes fils et filles de Jowol et du Gorgol.

La montagne risque d’accoucher du chameau!

A bon entendeur…chahut!

Kaaw Elimane Bilbassi Touré