Félicitations au président de la République et au peuple mauritanien à l'occasion de quatre années de développement et de prospérité.

Ces jours-ci, nous passons un anniversaire historique et grand, le quatrième anniversaire de l’accession de Son Excellence le président de la République aux rênes du gouvernement du pays, et c’est en effet une occasion importante de réflexion et de tirer des leçons et enseignements.

Son Excellence, en vertu de son histoire brillante et glorieuse dans diverses situations, est le meilleur à féliciter pour cette occasion précieuse, car il a vécu, construit et fortifié le Bouclier de la patrie et établi un modèle unique de gouvernance, avec lequel il a établi un consensus national qui ne peut se tromper sur les grandes questions et les intérêts suprêmes de la chère patrie.

Il a également donné le modèle exceptionnel d’un leader de première classe, car ses émotions, ses sentiments et ses intérêts étaient axés sur les préoccupations et les souffrances des simples, marginalisés et négligés, consolant, soutenant et parrainant, parallèlement au lancement de grands ateliers pour réformer l’éducation et restaurer les composantes de la cohésion nationale, en plus de construire une base de développement qui investit les capacités du pays en matière de richesses agricoles, animales, halieutiques et minérales…Etc

Ceci est mis en évidence par les nombreuses preuves de construction au cours des quatre années de son règne de bon augure.

Cela peut être clairement vu dans ce qui suit:

1 – une arène politique calme et responsable où la scène politique a été normalisée, le conflit a été désamorcé et les outils de l’affrontement traditionnel avec l’opposition et les organisations de défense des droits de l’homme ont été perturbés dans une scène indubitable, alors que les portes de la présidence ont été ouvertes à tous ceux qui s’intéressent à la politique, aux droits de l’homme et aux affaires sociales dans une démarche audacieuse et courageuse, et le calme et la tranquillité sont revenus dans une arène épaissie par les blessures des contestataires et paralysée par les obstacles des mesures et des intersections.

Le programme électoral de S.E. le Président Mohamed Ould Cheikh Ghazouani était une pièce de Renaissance qui couvrait tous les aspects de la vie nationale. le parti pris pour le citoyen faible et simple était le paramètre humanitaire le plus important et un regard moral en direction des classes fragiles et opprimées, sans parler de ces gestes généreux qui touchaient les travailleurs, les retraités, les malades et ceux qui avaient des besoins spéciaux. En plus de tout cela, il y a une grande attention et une sérieuse détermination à reconstruire une à une les structures et les structures de l’État, telles que la santé, l’éducation, l’agriculture, l’eau, la justice et les infrastructures sous toutes leurs formes. Ce programme a été réalisé à des taux très honorables, malgré les pandémies et les tremblements violents qui ont secoué les nations anciennes et gâché des économies fortes telles que la pandémie de coronavirus et les conflits internationaux sont ses caractéristiques les plus importantes, cependant, nous pouvons enregistrer les signes positifs suivants :

1- Alors que le taux de croissance en 2020 était d’environ 0,9%, en 2021 il a atteint 3,2% et en 2022 il a atteint 4,8%, et il est prévu qu’en 2023 il atteindra environ 8%. la restructuration de la dette koweïtienne et saoudienne a permis de réduire le fardeau budgétaire et de rationaliser les dépenses. l’évolution des budgets de certains secteurs est le plus grand exemple du rythme de travail et du potentiel de mobilisation, par exemple, nous prenons le ministère de la Santé, qui est passé de 28 milliards MRO en 2019 à plus de 50 milliards au cours de l’année en cours, ce qui a permis de réaliser des consultations et des examens gratuits pour les démunis et de doubler le nombre de bénéficiaires alors qu’auparavant 633 mille citoyens et cette année a atteint plus d’un million 200 mille personnes, soit le double du nombre précédent .

2-Les agences étatiques et leurs organes spécialisés, tels que le Commissariat à la sécurité alimentaire et l’Agence Taazour, ont joué un rôle de premier plan dans la lutte contre les crises alimentaires et les catastrophes naturelles pendant les périodes difficiles de sécheresse. Et ont également fourni à la population vulnérable de la nourriture et des subventions permanentes et saisonnières.

Les interventions de ces organismes conçues et programmées dans le cadre du programme « Mes engagements » étaient la meilleure réponse aux échecs et aux erreurs du passé avec leurs termes vides tels que lutter contre la corruption, lutter contre la pauvreté et vider ses poches dans le triangle de la pauvreté ou le Triangle de l’espoir. Je dis que ces interventions ont été une réponse nette et une réponse pratique efficace qui a épargné au pays et aux esclaves les ravages d’une terrible famine.

En plus de tout cela, une assurance maladie pour plus de 600 000 citoyens, la mise en place d’un programme scolaire pour 66 000 élèves du primaire, ainsi que l’amélioration des performances des boutiques Emel, l’élargissement de leur portée géographique, l’augmentation de l’assistance directe à la population depuis l’ambulance, l’aide alimentaire et la fourniture de frais de liquidation pour les malades souffrant d’ insuffisance rénale, ainsi que l’assistance aux enfants polyhandicapés.

3 – l’État a accordé une attention sans précédent au secteur du développement rural représenté par l’agriculture et les ressources animales comme le secteur le plus important contribuant à la lutte contre le chômage, la sécurité alimentaire et l’autosuffisance dans le domaine des céréales et des légumes.

La mise en place d’un fonds de promotion du développement animal d’un montant de 7 milliards MRU est la meilleure preuve de cet effort béni, en plus des programmes de vaccination, de la distribution d’aliments, de la mise en place de hangars de vaccination et de Centres vétérinaires.

4- dans le domaine des routes et des infrastructures, des centaines de kilomètres ont été pavés reliant de nombreuses villes, provinces et villages pour briser l’isolement et faciliter les déplacements et les passages entre les différentes régions.

5- le secteur de la santé était également un pilier clé de ce programme. Surmonter la pandémie de coronavirus a été une grande réussite avec des pertes minimes, car des tests, des vaccins et des outils de soins aux patients étaient disponibles.

6- dans le domaine de l’éducation, la réforme de l’éducation a été approuvée comme pilier principal et pierre angulaire de tout effort de développement pour la conviction de M. le Président que la vraie richesse est l’être humain qui est capable d’accomplir l’acte de développement avec ses compétences, son comportement et sa créativité .

La nouvelle réforme a été menée selon une approche visant à remédier à tous les déséquilibres antérieurs, en tenant compte des exigences du développement et des changements cosmiques successifs.

Des mesures d’accompagnement ont été prises pour faire de cette réforme un succès, 3000 départements académiques ont été construits et 8000 mille enseignants ont été recrutés en plus d’une augmentation des indemnités d’éloignement et de craie.

7 – au cours des quatre dernières années, le pourcentage d’accès des habitants aux services de base tels que l’eau et l’électricité a augmenté, la fréquence des forages de puits et la construction de nombreux réseaux à travers le pays ont également été élargis, puisque 200 nouvelles villes ont été électrifiées sur tout le territoire national, en plus de réalisations significatives dans l’augmentation et le renforcement des lignes à haute tension, ce qui a permis une amélioration significative du service et une augmentation de la production.

8- au cours de cette période, l’indépendance de la justice et le développement de ses installations ont été consacrés à rapprocher la justice des justiciables et à prendre les mesures nécessaires pour faire respecter la loi équitablement et en douceur.

Dans ce contexte, de nombreuses infrastructures ont été construites, tels que des palais de justice, en plus des actions visant l’amélioration des conditions des détenus, etc.

Oui, les réalisations parlent d’elles-mêmes, notamment dans l’aspect social lié à l’amélioration des conditions du citoyen, car les systèmes de gestion des employés, des agents de l’État et des retraités ont été améliorés et révisés, ainsi que le code du travail et les assurances sociales, en plus de contrôler la sécurité et de maintenir la tranquillité publique dans un environnement régional turbulent, ce qui a fait de notre pays un exemple à suivre dans la sous-région et dans le monde .

Ces réalisations sans précédent dans une situation internationale difficile et dans un parcours historique volatile font de notre leadership national un exemple à suivre en sagesse et en gestion, où les espoirs se sont ravivés et des horizons prometteurs se sont ouverts, si Dieu le veut .

Son Excellence،

Je vous salue en tant que dirigeant exceptionnel et homme d’État d’un grand calme, magnanimité et fierté, vous souhaitant une bonne santé, une longue vie et bonne chance afin que les espoirs de la patrie se réalisent dans toute la fierté, l’honneur et la prospérité auxquels aspire votre grand peuple.

Ils verront la bénédiction de Dieu, sa loyauté envers vous, la victoire et le succès, une fête après l’autre, et une heureuse occasion après l’autre, de sorte que le grand espoir de construire une patrie pour tous prévaut dans la Justice, la sécurité et la prospérité.

Traduit de l’arabe par Rapide info

Source: Mamoun Ould Ahmedoua