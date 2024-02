Félicitations à notre frère Dahane Beida

Félicitations à notre frère Dahane Beida pour cette nomination prestigieuse ! C’est une grande fierté pour la Mauritanie de voir l’un de ses ressortissants être choisi pour diriger la finale de la CAN 2024. Cela démontre la qualité et le professionnalisme des officiels mauritaniens dans le monde du football.

La participation de la Mauritanie à des événements sportifs internationaux comme la CAN renforce non seulement la visibilité du pays, mais aussi son image à l’échelle continentale. C’est une belle occasion de célébrer le talent et l’engagement des Mauritaniens dans le domaine sportif.

Tous les membres de Patriotes Unis salue cette réussite et pour encourager notre pays à continuer de briller sur la scène du football africain.

Abdoulaziz DEME