Fatimetou Habib, un choix qui mérite appréciation et respect

Dr Mohamed Abdellahi M’Bareck, Président de ordre national des médecins chirurgiens dentistes invite à voter pour Fatimetou Habib. Sur sa page facebook, il a écrit: « la présence de la collègue Dr Fatima Mint Habib à la tête de la liste nationale des femmes choisies du parti El Insaf est bénie et importante; elle se distingue par sa haute moralité et se caractérise par son intégrité dans sa vie professionnelle et sociale, elle mérite la confiance des électeurs et pour ma part toute appréciation et respect .

J’invite tous les électeurs à voter pour elle. Nous sommes ravis de l’avoir choisie en tête de la liste nationale des femmes », conclut-il.