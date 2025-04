Face au climat, l’Afrique seme l’avenir : Lancement à Kiffa d’un programme régional de résilience pour les communautés rurales du Sahel.

Le ministre de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire de Mauritanie, M. Momma Ould Beibate, a lancé à Kiffa, en présence de la ministre de l’Environnement et du wali de l’Assaba, le Programme africain de Gestion intégrée des Risques climatiques, un projet régional ambitieux doté de plus de 12 millions de dollars, cofinancé par la Mauritanie, le FIDA et le Fonds vert pour le Climat.

S’étalant sur six ans, ce programme vise à renforcer la résilience des petits exploitants agricoles et des communautés rurales face au changement climatique dans sept pays sahéliens : Mauritanie, Burkina Faso, Mali, Niger, Sénégal, Gambie et Tchad. Il mise notamment sur l’amélioration des services climatiques, le développement de l’agroforesterie, l’assurance agricole, les énergies renouvelables et des chaînes de valeur résilientes.

Ce lancement s’inscrit dans la vision du président Ghazouani, plaçant la souveraineté alimentaire et la justice sociale au cœur des politiques publiques. Le ministre a souligné l’importance du programme pour des régions mauritaniennes particulièrement vulnérables, telles que l’Assaba et les deux Hodhs.

Les partenaires techniques, comme le PAM, le FIDA et le Mécanisme africain de Prévention des Risques, ont salué ce projet comme un pas décisif vers des solutions durables et locales, combinant réponse humanitaire et transformation structurelle. Des actions concrètes telles que la réhabilitation de terres, l’accès à l’assurance agricole et la diffusion de pratiques agricoles intelligentes renforceront durablement la sécurité alimentaire.

Cette initiative, plus qu’un simple programme de développement, est présentée comme une étape majeure dans la lutte contre la vulnérabilité climatique, et comme un modèle de coopération régionale au service de l’adaptation et de la résilience en Afrique.

