Excusez-vous auprès de ceux qui vous ont précédé.

Editorial Rapide info

Tout le monde sur terre sait qui l’a ressuscité et qui l’a détruit. Après une période de maigres abus, nos efforts ont été volés, nos espoirs sont tombés dans l’abîme du néant et nous avons vu la baraque à feu et à sang, conduisant à l’errance et à la perte, jusqu’à ce que nous revenions et nous inclinons devant ses parias.

Il y a deux ans, ces préoccupations ont disparu et la confiance a été rétablie. Le pays était debout et le drapeau national flottait dans tous les sens. Il était plus haut et montrait plus de respect et de crainte.

Le pays continue de se remettre des impacts économiques et sociaux de la pandémie de COVID-19, avec une croissance de 2,4 % en 2021 et de 5,2 % en 2022, selon la sixième édition du Rapport sur la situation économique de la Mauritanie de la Banque mondiale.

Cependant, la Mauritanie est confrontée à de multiples défis et est vulnérable aux chocs, notamment les risques sécuritaires au Sahel, le conflit prolongé en Ukraine et les risques climatiques liés aux sécheresses et inondations récurrentes, qui pourraient entraîner un ralentissement de l’activité économique et une augmentation de la pauvreté et des inondations.

En fait, les manifestations de réforme et de croissance, de développement et de bien-être sont déjà devant nous, la performance, et le bien-être des habitants qui attendaient un sauveur depuis longtemps.

Pour défendre nos convictions aux côtés de notre leader à ce stade, le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Ghazouani, nous ne ménagerons aucun effort et les malentendus et interprétations des intentions ne nous empêcheront pas d’exprimer cet objectif inspirant et historique.

Notre mission est d’obtenir des résultats, de rester au courant des développements et d’analyser les événements dans notre patrie, et aujourd’hui, avec les réformes structurelles annoncées et achevées, nous sentons vraiment que nous appartenons à la patrie.

Nous ne sommes pas une classe privilégiée, nous ne sommes pas non plus pauvres, nous avons la liberté d’exprimer nos opinions, nous ne sommes pas non plus des gens qui escaladent leur foi à d’autres fins, mais nous voyons que notre patrie a aujourd’hui la capacité de réaliser tout ce qu’elle a à offrir.

Les enfants et les jeunes sont le moteur de la renaissance nationale et ils devraient se débarrasser de leurs attitudes absurdes et apprécier et participer à cette expérience unique qui démontre leurs efforts pour servir leur patrie, gérer les biens publics et lutter contre la corruption.

Les manipulations passées, l’affaiblissement de la conscience des jeunes et l’exploitation par les politiciens ont conduit les jeunes à ne pas jouer leur rôle central et efficace.

Notre présent et notre passé ont été témoins de grands changements et du droit de trouver des excuses à ceux qui ont été des pionniers dans la gestion du pays et la vague de changements et de réformes dans la structure des valeurs, morale, économique et sociale a supprimé les comparaisons et les similitudes.

