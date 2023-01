Examen de la coopération entre l’ICESCO et la Mauritanie en matière d’éducation, de sciences et de culture

Dr Salim M. AlMalik, Directeur de l’Organisation du Monde Islamique pour l’Éducation, les Sciences et la Culture (ICESCO), a entamé sa visite officielle en République islamique de Mauritanie par une réunion avec M. Mohamed Ould Soueidatt, ministre mauritanien de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement, Président de la Commission nationale mauritanienne pour l’éducation, la culture et les sciences, afin d’examiner les développements de la coopération entre l’ICESCO et la Mauritanie dans les domaines de compétence de l’Organisation.



Au cours de la réunion, tenue le 5 janvier 2023 au siège du Ministère à Nouakchott, les deux responsables ont réaffirmé leur volonté de poursuivre le partenariat distingué entre l’ICESCO et les institutions mauritaniennes spécialisées dans les domaines d’action de l’Organisation, dans le cadre du programme de célébration de Nouakchott capitale de la culture du monde islamique pour 2023, qui englobe un grand nombre d’activités et de projets à mettre en œuvre dans la capitale et d’autres villes du pays.

Source:ICESCO