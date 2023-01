Ghazouani reçoit le DG de l’Organisation du monde islamique.

Son Excellence le Président de la République, Monsieur Mohamed Ould Cheikh El-Ghazouani, a reçu ce soir, jeudi, au Palais présidentiel à Nouakchott, le Directeur général de l’Organisation du monde islamique pour l’éducation, les sciences et la culture, Dr. Salem Bin Mohamed El-Malek.

Dans une déclaration à l’Agence Mauritanienne d’Information (AMI) après l’audience avec le Président de la République, le directeur général de l’Organisation du monde islamique pour l’éducation, les sciences et la culture, a exprimé sa joie de rencontrer Son Excellence le Président de la République et la grande considération dont il a bénéficié ainsi que l’Organisation du monde islamique pour l’éducation, les sciences et la culture, au terme de cette rencontre. Il s’est réjoui également que la ville de Nouakchott ait été consacrée, cette année, capitale de la culture dans le monde islamique.

Il a ajouté que l’organisation travaillera pendant toute l’année pour mettre en valeur l’histoire et le patrimoine culturel de la Mauritanie et les mettre en exergue dans le monde islamique et dans le monde en général.

Le directeur général de l’Organisation du monde islamique pour l’éducation, les sciences et la culture a dit avoir informé Son Excellence le Président de la République, au cours de la rencontre, d’un programme qui se focalise essentiellement sur la valorisation de l’identité culturelle du monde islamique, l’identité culturelle mauritanienne et de certains de ses piliers fondamentaux, telle que la mahadra, indiquant que parler de celle-ci ne signifie pas seulement son inscription dans notre patrimoine islamique, mais également œuvrer pour que ce modèle puisse inspirer les autres pays du monde islamique.

Il a souligné que ce programme contient plusieurs axes dont il a discuté avec son frère, le Ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement, indiquant qu’il y a des changements notoires dans les programmes des Capitales de la Culture présentés l’Organisation du monde islamique pour l’éducation, les sciences et la culture.

Dr. Salem Bin Mohamed El-Malek a ajouté que Nouakchott, en tant que capitale de la culture, sera l’une des capitales qui mettra en œuvre ce programme avec une perspective complètement différente, notant qu’au sein de l’organisation, ils veulent se concentrer sur les jeunes, les femmes, l’identité culturelle de manière générale, et intégrer les personnes ayant des besoins spécifiques de différentes manières, en tenant compte de l’avenir, des variables, et de tout ce qui touche au monde numérique virtuel.

Il a déclaré que cette année sera une année d’exception, pleine d’activités, de programmes, de concours et de récompenses, remerciant tout particulièrement Son Excellence le Président de la République, ainsi que le Ministère de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement, la Commission nationale pour l’éducation, la science et la culture et l’ensemble des Mauritaniens.

L’entretien s’est déroulé en présence du ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement, M. Mohamed Ould Soueidatt, du Directeur de Cabinet du Président de la République, M. Ismail Ould Cheikh Ahmed, et du Conseiller du Directeur Général de l’Organisation du monde islamique pour l’éducation, les sciences et la culture, et du Superviseur du secrétariat des Comités Nationaux et des Conférences, Dr Ahmed Said Bah.

AMI