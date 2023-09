Éventuel partenariat avec les médias sénégalais : Le Directeur du site Rapide info Mauritanie à Dakar

Le directeur du site Rapide info Mauritanie, Monsieur Ahmed Ould Bettar effectue une visite au médias sénégalais à Dakar. À l’ordre du jour de cette visite discuter avec ses collègues du pays de la Teranga le travail journalistique et se tenir au courant des mises à jour et des développements dans la production des médias, et la construction de ponts de communication avec diverses institutions médiatiques au Sénégal

L’Établissement Rapide info, fondé en 2013, est une source de couverture de l’information sur la Mauritanie avec son environnement extérieur et des événements d’intérêt pour les citoyens et les résidents, fournissant un contenu informatif.

Il se caractérise par sa précision et sa rapidité conformément aux meilleures pratiques professionnelles des médias, et aux dernières Technologies de communication influentes, cherche à être la voix influente de la Mauritanie.

Source: senenow.com