Ahmed Ould Bettar, journaliste, « Le président Ghazouani, est soucieux de sortir la Mauritanie de la misère et de la pauvreté et d’en faire un pays émergent…»

Par: TRUST Magazine mardi 11 avril 2023

Le journaliste mauritanien, Ahmed Ould Bettar reste optimiste quant aux engagements du président mauritanien à faire de la Mauritanie, un pays ÉMERGENT, JUSTE et ÉGALITAIRE.

“Je certifie que le président de la République, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, est soucieux de sortir la Mauritanie de la misère et de la pauvreté et d’en faire un pays émergent, et que les partis sont déterminés depuis -l’apaisement politique ressenti- à contribuer à l’édification d’un pays moderne garanti pour les générations futures.

De multiples efforts pour ramener la paix dans la région du Sahel, effacer la dette des pays africains, améliorer la qualité de la gouvernance et introduire des réformes dans les secteurs de l’éducation, de la santé et de la justice sont également envisagés.

Je soutiens le président de la République dans son combat inlassable contre la pauvreté, tout en m’engageant à soutenir toujours et sans réserve tous ses efforts et toutes ses actions en faveur du développement harmonieux et durable d’une Mauritanie unie, libre, juste et équitable.”

TRUST Magazine