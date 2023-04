Le président de la République participe à l’Iftar avec des soldats à la frontière du pays.

C’est inédit ! Dans une première du genre, Son Excellence le président de la République fait participer des soldats de la garnison militaire de Nbeiket Lahwach l’Iftar du Ramadan.

Son Excellence, le président de la République, Monsieur Mohamed Ould Cheikh Ghazouani, a fait participer ce soir un groupe de militaires, Sous-Officiers et officiers stationnés à la frontière avec la République frère du Mali, à leur Iftar du Ramadan dans un précédent qui est le premier du genre dans l’histoire du pays, établissant avec cette étape une nouvelle tradition dans le traitement de la gestion des Affaires Publiques Nationales.

A son arrivée cet après-midi, le président de la République a été reçu par la garnison militaire de Nbeiket Lehawach , wilaya du Hodh Chergui, par Son Excellence le ministre de la Défense Nationale, le Lieutenant Général Hanena Ould Sidi, le Wali du Hodh Echergui, M. Isselmou Ould Sidi, et le commandant de la Cinquième Région Militaire, le Général de Division Abdallah Mohamed Sid’Elemine, où Son Excellence le Président de la République a passé en revue un détachement de l’Armée Nationale à l’intérieur de la garnison militaire, ce qui lui a valu un salut d’honneur.

L’empressement de Son Excellence, le président de la République à prendre un iftar dans ce point reculé de la patrie, situé à environ mille deux cents kilomètres de la capitale, Nouakchott, reflète la manière mauritanienne et dans une séance familiale avec nos soldats stationnés à la frontière pour protéger le pays. C’est pour envoyer des messages dans plusieurs directions.

En plus d’être un message fort de solidarité avec les protecteurs des failles de l’atmosphère spirituelle du mois sacré du Ramadan, en reconnaissance de leur vigilance pour défendre la souveraineté nationale et le domaine foncier du pays, et de leurs précieux efforts pour protéger la sécurité de la patrie et du citoyen avec leurs manches et leurs poitrines face à toute menace, il a également constitué une source de fierté et de reconnaissance pour nos braves soldats de tous grades, et a remonté leur moral après que Son Excellence le président de la République se soit assis avec eux sur le même la même table, et partagé des dattes, du pain, du thé et de la nourriture avec eux, avant de prendre une photo de groupe avec eux.

La garnison militaire de Nbeikett lahwach se caractérise par une excellente infrastructure, en termes de style urbain impressionnant, d’énorme capacité et de fortifications imprenables, d’équipements et de matériel de pointe.

Son Excellence, le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Ghazouani, était accompagné d’une délégation de haut niveau, qui comprenait notamment : Son Excellence le ministre secrétaire général de la présidence de la République, M. Moulay Ould Mohamed laghdaf, le ministre de la Défense Nationale, le Lieutenant Général Hanena Ould Sidi, le commandant de l’État-major spécial du président de la République, le commandant de la marine nationale, l’Amiral Isselkou Ould El Weli, le directeur du Cabinet Présidentiel, le Ministre Ismail Ould Cheih Ahmed, le Directeur général des protocoles d’État, le Professeur Hassan Ould Ahmed, le Wali du Hodh Chargui, M. isselmou Ould Sidi, le commandant de la Cinquième Région militaire, le Général de Division Abdallah Mohamed Sid’Elemine, et le directeur du Bureau d’Information de la présidence de la République, M. Mohamed Salek Ould Brahim.