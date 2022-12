ÉVÉNEMENT: le sommet sino-arabe aura lieu demain, vendredi.

ÉVÉNEMENT: le premier sommet sino-arabe aura lieu demain, vendredi.

La première réunion des dirigeants sino-arabes aura lieu demain vendredi, temps universel et le développement des relations sino-arabes est entré dans une nouvelle étape.

Le président chinois Xi Jinping s’est rendu à Riyad, en Arabie Saoudite, du 7 au 10 décembre, pour assister au premier sommet sino-arabe.

Quels sont les temps forts de ce sommet ? Qu’est-ce que cela signifiera pour les pays arabes, la Chine et le monde actuellement confrontés à des difficultés énergétiques et à une inflation croissante ?

Niu Xinchun, directeur de l’Institut du Moyen-Orient de l’Institut chinois des relations internationales contemporaines, estime que du point de vue des relations bilatérales entre la Chine et les Etats arabes, ce sommet est une étape très importante.

Niu Xinchun, Directeur de l’Institut du Moyen-Orient de l’Académie chinoise des Relations internationales Modernes estime que du point de vue des relations bilatérales sino-arabes, ce sommet est une étape très importante. La première n’est qu’au niveau stratégique mondial, sur les questions majeures liées à la souveraineté territoriale et à la sécurité de la Chine. Les pays arabes soutiennent la Chine et coopèrent pleinement à chaque fois avec elle, poursuit-il.

Niu Xinchun estime que la Chine soutient fondamentalement les pays arabes à 100 % sur les questions impliquant les intérêts vitaux de ces pays. Par conséquent, au niveau de la lutte politique mondiale, la Chine et les États arabes devraient clarifier davantage la direction et les objectifs de la coopération. Sur les questions régionales, la Chine a présenté des positions, des opinions et des solutions sur les problèmes de sécurité au Moyen-Orient tels que la Syrie, la Libye, la Palestine et le Yémen. Ensuite, les deux parties parviendront définitivement à un accord sur les questions régionales lors de ce sommet.

Les statistiques montrent que la Chine est la plus grande partenaire commerciale des pays arabes depuis de nombreuses années. En 2021, le volume des échanges entre la Chine et les pays arabes sera d’environ 330 milliards de dollars américains, avec un taux de croissance annuel moyen d’environ 37 % par rapport à l’année 2020.

Et actuellement, pour les pays arabes qui considèrent la transformation énergétique et la transformation économique comme les deux pierres angulaires du développement, ce sommet permettra à la coopération complémentaire sino-arabe de libérer davantage son potentiel, conclut-il.

Promouvoir l’amélioration de la qualité et la modernisation des relations sino-arabes

La Ligue des États arabes a été créée en mars 1945 et a son siège au Caire, en Egypte. Ses membres comprennent l’Egypte, la Jordanie, la Syrie, le Liban, la Palestine, l’Arabie Saoudite, l’Irak, le Yémen, le Koweït, les Émirats arabes unis, le Qatar, Bahreïn, Oman, l’Algérie, le Maroc, la Tunisie, la Libye, le Soudan, la Mauritanie, Djibouti, la Somalie, les Comores.

En janvier 2004, la Chine et la Ligue arabe ont annoncé conjointement la mise en place le Forum de la coopération sino-arabe. Septembre 2004, la première réunion ministérielle du Forum de coopération Sino-arabe s’est tenue au siège de la Ligue arabe, marquant le lancement officiel du Forum de coopération Sino-arabe.

Les membres du Forum de coopération sino-arabe comprennent la Chine et les 22 États membres de la Ligue arabe. Son but est de renforcer le dialogue et la coopération et de promouvoir la paix et le développement.

Après 18 ans de développement, 17 mécanismes de coopération tels que des réunions ministérielles, des réunions de haut niveau et des dialogues stratégiques et politiques de haut niveau ont été mis en place dans le cadre de la Forum.

En juillet 2020, lors de la Neuvième Réunion ministérielle du Forum de coopération Sino-arabe, les deux parties ont convenu de convoquer un sommet sino-arabe et sont parvenues à un consensus positif sur la construction d’une communauté d’intérêt commun.

Le Sommet Sino-arabe est basé sur le Forum de coopération sino-arabe. C’est un choix stratégique pour la Chine et les Arabes de renforcer l’unité et la coopération dans la situation actuelle. Il favorisera davantage l’amélioration qualitative des relations sino-arabes et ouvrira de plus larges perspectives pour le partenariat stratégique sino-arabe.

Plusieurs chefs d’États sont déjà arrivés. Son Excellence le Président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani à l’instar de son homologue tunisien est arrivé mercredi soir. À son arrivée, le Président de la République s’est rendue à la Mecque, où il a effectué les rituels de la Oumra. Son Excellence le Président de la République a été accueilli à l’aéroport international du Roi Abdulaziz de Djeddah, par Son Altesse Royale le Prince Khaled Al-Faisal, Conseiller du Gardien des Lieux Saints, Gouverneur de la région de la Mècque, le Secrétaire général du Gouvernorat de Djeddah SEM. Saleh Al-Turki, et le directeur de la police de la région de la Mecque, le général de division Saleh Al-Jabri, ainsi que le directeur des protocoles royaux de la région de la Mecque, Ahmed ben Dhafer.

