Le Président félicite Xi Jinping à l’occasion de sa réélection

Le Président de la République félicite Xi Jinping à l’occasion de sa réélection.

Monsieur Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani a aussi rendu hommage au niveau privilégié des relations historiques et stratégiques mauritano-chinoises et à la coopération fructueuse entre notre pays et la République Populaire de Chine dans les différents domaines.

C’est ce qu’indique un message adressé par le Président de la République, samedi, à Son Excellence Monsieur Xi Jinping, président de la République Populaire de Chine à l’occasion de sa réélection en qualité de secrétaire général du Parti Communiste Chinois.

Voici l’intégralité de ce message:

“Excellence,

Il m’est agréable de vous présenter au nom du gouvernement et du peuple mauritaniens ainsi qu’en mon nom propre, mes chaleureuses félicitations à l’occasion de la confiance que vous a accordée le peuple chinois en vous élisant de nouveau secrétaire général du Parti Communiste Chinois, vous souhaitant davantage de santé, de bonheur et de succès dans vos nobles missions au service du développement de votre pays ami.

Je voudrais vous réitérer, à cette occasion, notre grande considération pour les importantes réalisations que vous avez accomplies et les grands acquis réalisés en faveur du peuple chinois dans le domaine du développement global et de la modernisation de l’Etat et pour la place centrale qu’occupe désormais la République Populaire de Chine au niveau international.

Je saisis également cette opportunité pour rendre hommage au niveau privilégié des relations historiques et stratégiques mauritano-chinoises et à la coopération fructueuse entre nos deux pays dans les différents domaines et pour vous exprimer notre forte volonté et notre détermination constante à développer et renforcer ces relations conformément aux aspirations de nos deux peuples amis à davantage de développement et de prospérité.

Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, Président de la République Islamique de Mauritanie”