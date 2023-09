Escarmouche mortelle FAMa # CSP au Mali : les terroristes s’en mêlent et c’est compliqué !

Ce n’est plus un secret : la relative longue trêve entre les FAMa et les groupes armés signatures de l’Accord d’Alger est finie. Regroupés dans le CSP, des Ex CMA, GATIA et autres sont de nouveau en guerre contre les soldats réguliers. Il y a quelques jours Bourem et Léré ont été le théâtre de meurtriers combats dont la comptabilité en matière de bilan fait toujours l’objet de polémique de part et d’autre. Ce mercredi 27 septembre 2023, à la frontière avec la Mauritanie, au Sud-Ouest dans la région de Nara, les FAMa ont repoussé une attaque terroriste. A Acharane, située à 35 kilomètres de Tombouctou, une voiture piégée suivi d’une attaque a été aussi l’œuvre de terroristes. Alors qu’en ces lieux l’armée doit faire face aux troupes du CSP. Désormais donc, avec la nouvelle donne, la révision constitutionnelle «les attaques des FAMa» selon un responsable de l’ex-CMA, avec tous ces casus belli, les terroristes en profitent pour prendre des localités. Le GSIM prétend par exemple qu’à Acharane, il a «tué pluieurs soldats» et emporté beaucoup de matériels (véhicules et armements). Les populations ont fui et il y a près de 30 mille PDI. Désormais, les FAMa aidées des paramilitaires de Wagner sont pris entre le marteau du CPS et l’enclume des terroristes.

Source: aujourd8.net