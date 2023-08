Éphémèride- Investiture d’Ould Ghazouani 

IÉphémèride- Investiture d’Ould Ghazouani

En Mauritanie, la présence d’invités de marque au stand officiel est un signe certain. Une dizaine de chefs d’Etat de tout le continent sont attendus à l’investiture de Mohamed Ould Gazouani à Nouakchott le 1er août. Documenter la transition du pouvoir avec son ami et mentor Mohammad Ould Abdelaziz. Un soulagement ! Une délivrance pour certains et une élection controversée suivie des émeutes pour d’autres. Retour en video avec Medi1 TV sur ce grand spectacle, cet événement inédit.