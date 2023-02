coopération Maroc-EAU.

Enseignement supérieur : Accord de coopération Maroc-EAU.

Le Maroc et les Émirats arabes unis ont signé, mardi à Dubaï, en marge du Sommet mondial des gouvernements, un accord de coopération bilatérale dans le domaine de l’enseignement supérieur.

L’accord, qui a été paraphé par le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation, Abdellatif Miraoui, et le ministre de l’Éducation des Émirats arabes unis, Ahmad Belhoul Al Falasi, vise à élargir les domaines de coopération et de coordination, ainsi qu’à ouvrir de nouvelles perspectives aux étudiants pour poursuivre leur formation dans les deux pays.

Le sommet connait la participation de présidents, de représentants de gouvernements, de ministres, de fonctionnaires, de chefs d’organisations et de compagnies internationales, de leaders d’opinion, d’experts mondiaux et d’éminents chefs d’entreprises.

Au programme, figure plus de 220 sessions au cours desquelles plus de 300 intervenants, leaders d’opinion, experts mondiaux et décideurs du monde entier, partagent leurs visions et discutent d’idées et de stratégies pour l’avenir.

Miraoui a souligné que le Maroc a fait des progrès substantiels dans le domaine du développement de l’enseignement supérieur et de la promotion de l’innovation et de l’intelligence artificielle, grâce à la vision éclairée du Roi Mohammed VI.

Il a ajouté que conformément aux Hautes directives royales, l’Université marocaine œuvre pour former les esprits des étudiants et pas seulement les charger d’informations et ce, en enseignant aux jeunes les méthodes d’apprentissage et en les encourageant à maîtriser les langues.

Par ailleurs, le ministre a fait savoir qu’il s’est entretenu en marge de ce conclave avec plusieurs ministres arabes et étrangers pour s’informer des expériences internationales dans le domaine de l’enseignement.

L’édition actuelle du Sommet mondial des gouvernements accueille un certain nombre de forums et de dialogues internationaux visant à examiner les tendances mondiales les plus importantes dans les secteurs vitaux, afin de contribuer au développement du travail gouvernemental et des politiques et stratégies futures.

Source: Hespress