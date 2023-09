En visite en Algérie : Ahmed Attaf reçoit Staffan de Mistura

Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger, Ahmed Attaf, a reçu, ce mercredi, l’Envoyé personnel du Secrétaire général des Nations Unies au Sahara occidental, Staffan de Mistura, qui effectue une visite de travail en Algérie.

Cette visite s’inscrit dans le cadre de la tournée entreprise par l’Envoyé personnel du Secrétaire général dans la région depuis le début de ce mois, précise un communiqué du minstère.

Dans un premier temps, Staffan de Mistura s’est d’abord rendu dans les territoires sahraouis occupés et a ensuite tenu des consultations séparées avec les deux parties en conflit, le Royaume du Maroc et le Front Polisario.

A l’issue de sa visite en Algérie, il devrait se rendre en Mauritanie, pays, à l’instar de l’Algérie, observateur dans le processus mené par les Nations Unies.

Dans ce contexte, le ministre Ahmed Attaf a réitéré le plein soutien de l’Algérie aux efforts déployés par le secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, et son envoyé personnel au Sahara occidental, Staffan de Mistura.

Le chef de la diplomatie algérienne a exprimé son souhait à ce que ces efforts aboutissent à relancer la voie des négociations directes entre les deux parties au conflit, le Royaume du Maroc et le Front Polisario, sans conditions préalables et de bonne foi, dans le but de parvenir à une solution politique préservant le droit du peuple sahraoui à l’autodétermination.

Dans le même contexte, il a noté la fermeté du Conseil de sécurité à considérer la question du Sahara occidental comme une question de décolonisation dont le traitement est subordonné à l’activation de l’un des piliers sur lesquels repose le système international, à savoir le droit des peuples à l’autodétermination.

Salim Farouk

