Un Sahraoui empêché par le Maroc de se rendre à Laâyoune occupée

Madrid, 30 mai 2023 (SPS) Les autorités marocaines ont empêché un ancien prisonnier sahraoui, Sid Ahmed Hnini, de se rendre à Laâyoune occupée pour aller chez des parents qu’il n’a pas vus depuis plusieurs années, selon le journal espagnol El Independiente.

« Vendredi soir, nous avons pris moi et mon épouse un vol depuis l’aéroport des Iles Canaries pour la ville de Laâyoune occupée. Quand nous sommes arrivés et avons remis nos passeports à valider, des agents de la police marocaine nous ont emmenés dans une salle d’attente et nous ont informés que nous ne pouvions pas nous rendre à Laâyoune pour la simple raison que je suis militant et que j’ai travaillé au bureau du Front Polisario aux Iles Canaries », a raconté Sid Ahmed Hnini, 68 ans, au journal El Independiente.

Et d’ajouter : « Après quoi, ils nous ont transférés dans une chambre à l’aéroport où nous avons passé toute la nuit sous surveillance permanente, sans qu’ils nous donnent de quoi manger ».

Avant de poursuivre : « Nos parents, qui ont pu nous envoyer des bouteilles d’eau et des boissons gazeuses, ont tenté de convaincre les responsables au niveau de l’aéroport pour nous libérer, en vain. Ces derniers leur ont dit que l’ordre était venu d’+en haut+ et qu’ils ne pouvaient rien faire ».

L’empêchement des militants sahraouis et amis de la cause sahraouie de se rendre dans les territoires sahraouis occupés par les autorités marocaines est monnaie courante au royaume. Le dernier cas en date est celui de la militante et avocate française Elise Taulet, empêchée en avril dernier par le Maroc d’accéder aux territoires sahraouis occupés pour rencontrer des prisonniers politiques sahraouis et leurs familles.

« Le Sahara occidental est un territoire interdit aux étrangers », avait regretté l’avocate qui voulait se rendre dans la ville de Laâyoune occupée.

Les organisations de défense des droits de l’Homme ont, à maintes reprises, dénoncé les agissements des autorités d’occupation marocaines, appelant la communauté internationale à contraindre le royaume à se conformer aux résolutions onusiennes inhérentes.

SPS