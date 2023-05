En Mauritanie, l’opposition s’attire les critiques.

La situation est au point mort : l’opposition a perdu la bataille politique et le pouvoir a remporté haut la main les élections du 13 mai. Un triple vote condamné par les partis d’opposition qui ont dénoncé une « fraude colossale » mais qui aurait dû conforter le président Ghazouani un an de la présidentielle. Face à cette situation, l’opposition envisage d’organiser jeudi une marche de protestation.

Cependant, une question se pose : pourquoi l’opposition a-t-elle échoué ? S’il est clair pour certains que le régime n’a pas joué un rôle plus significatif dans la lutte contre les effets néfastes du Covid-19 notamment sur l’inflation, l’opposition a également sa part de responsabilité. Dès le départ, l’opposition s’attire les critiques. Elle a été critiquée pour ne pas se connecter avec la scène, puis en perdre complètement le contrôle. Elle a également été critiquée pour son départ dans les élections en rang dispersé et pour son manque de vision du leadership.

Ahmed Ould Bettar