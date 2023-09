En Mauritanie, les jeunes sont au centre de la prise de décision

L’un des grands travaux de Son Excellence M. Mohamed Al-Cheikh Al-Ghazouani, président de la République, consiste à impliquer et à intégrer les jeunes dans toutes les sphères de la vie, en rapprochant d’eux les politiques de l’État et en leur donnant la possibilité d’être au centre de la prise de décision. Un grand travail à attribuer à Son Excellence le président de la République, M. Mohamed Al-Cheikh Al-Ghazouani, et au gouvernement du Premier ministre et ingénieur Mohamed Bilal Messoud.

Le groupe de jeunesse est le groupe le plus important au service de la construction et du développement de la société humaine. Son rôle ne se limite pas à un domaine spécifique, mais couvre la société, l’économie, la politique et divers domaines du développement. Cette catégorie de personnes est l’espoir de demain, les piliers de l’avenir et les principaux promoteurs de la société.



Ils doivent également assumer de nombreuses responsabilités et contributions à la société afin que la patrie puisse être leur énergie intellectuelle et physique et leurs ressources humaines les plus importantes, car le monde est devenu une course pour la science et les connaissances illimitées.

De là, je remercie ceux qui se sont promis de remporter la victoire et de réaliser ce qu’ils n’ont pas pu faire : des milliers de gens malades, de perdants et de frivoles qui tentent d’obscurcir la grande réussite d’un jeune homme et d’hommes qui participent à la construction de leur pays, et celui qui crée la gloire n’attend les éloges de personne.

Merci aux jeunes en charge du Festival d’Aioun el Atrouss pour développer la culture et le patrimoine qui ont démontré les capacités des jeunes et leur énergie vitale et positive, la caravane est en marche, les chiens aboient, et la grande Mauritanie est avant tout…

Nema Ahmed Khtour