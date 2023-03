En Mauritanie, DSRSG réaffirme le Soutien des Nations Unies

En Mauritanie, DSRSG BIHA Réaffirme Le Soutien Des Nations Unies Aux Efforts de La Mauritanie Pour Consolider La Paix Et Le Développement.

La Représentante spéciale adjointe du Secrétaire général et Cheffe par intérim du Bureau des Nations Unies pour l’Afrique de l’Ouest et le Sahel (UNOWAS), Mme Giovanie BIHA, a achevé aujourd’hui une visite de travail de trois jours à la République Islamique de Mauritanie.

Cette visite s’inscrit dans le cadre des activités de l’UNOWAS et de son engagement pour un partenariat renforcé avec la Mauritanie et les pays de la sous-région.

Au cours de sa visite, la Représentante spéciale adjointe a été reçue en audience par Son Excellence M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, Président de la République Islamique de Mauritanie. Elle a également eu des entretiens avec Salem Ould Merzoug, ministre des Affaires étrangères, de la Coopération et des Mauritaniens de l’extérieur ; M. Hanena Ould Sidi, ministre de la Défense nationale ; Mme Saviya Mint N’Tehah, ministre de l’Action sociale, de l’enfance et de la famille ; M. Mohamed Ahmed Ould Mohamed Lemine, ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation, et avec M. Ousmane Mamoudou Kane, ministre des Affaires économiques et de la Promotion des secteurs productifs. Mme Biha a aussi rencontré M. Amadou Moussa Diallo, Président de la CENI Dah Ould Abdel jelil, ainsi que l’organisation de la société civile, l’initiative des femmes Mourchidâtes.

Le partenariat entre la Mauritanie et les Nations Unies, la situation nationale et régionale, notamment les prochaines élections législatives, locales et municipales, et le soutien au G5 Sahel pour faire progresser la paix et le développement au Sahel, étaient parmi les sujets abordés durant les différentes rencontres. A tous ses interlocuteurs, Mme Biha a salué le rôle prépondérant de la Mauritanie dans la lutte contre le terrorisme et l’insécurité, et a réitéré le soutien des Nations Unies à la présidence mauritanienne du G5 Sahel.

La Représentante spéciale adjointe du Secrétaire général et Cheffe par intérim de l’UNOWAS a réaffirmé l’engagement des Nations Unies à soutenir les efforts inlassables de la Mauritanie pour renforcer la paix et le développement.

Source: UNOWAS via reliefweb