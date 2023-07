Emmanuel Macron présidera samedi un conseil de défense consacré au Niger

Le chef de l’Etat a déjà condamné « avec la plus grande fermeté » le coup d’Etat de la junte qui a renversé mercredi Mohamed Bazoum.

Tout juste rentré d’Océanie, Emmanuel Macron va se pencher sur le dossier nigérien, a annoncé l’Elysée, vendredi 28 juillet. Le chef de l’Etat va présider un Conseil de défense et de sécurité nationale consacré au Niger, samedi à 15 heures, a détaillé la présidence. Cette réunion intervient après le putsch qui a vu le chef de la garde présidentielle prendre le pouvoir après avoir renversé mercredi le président élu, Mohamed Bazoum.

Emmanuel Macron avait déjà condamné « avec la plus grande fermeté » le coup d’Etat de la junte, dans ce pays allié des Occidentaux, considéré comme un partenaire privilégié de Paris dans le Sahel, région ravagée par la violence jihadiste. La France compte ainsi 1 500 militaires au Niger. « Ce coup d’État est parfaitement illégitime et profondément dangereux pour les Nigériens, pour le Niger, et pour toute la région », a relevé le président français vendredi lors d’une conférence de presse, plus tôt dans la journée, depuis la Papouasie-Nouvelle-Guinée.

« Une période historique pour la France qui se termine »

Le coup d’Etat à Niamey est le troisième dans cette zone depuis 2020, après l’arrivée de militaires au pouvoir au Mali et au Burkina Faso. Or, les putschistes qui ont pris le pouvoir chez ces deux voisins du Niger ont contraint la France à quitter leur territoire et se sont depuis tournés vers d’autres partenaires, notamment la Russie. Moscou, via l’intermédiaire de la milice Wagner, y déploie une intense propagande anti-française et occidentale.

« Petit à petit, c’est une période historique pour la France qui se termine, une période post-coloniale de présence militaire », a souligné auprès de franceinfo le journaliste spécialiste de l’Afrique, Antoine Glaser. « De la Mauritanie au Soudan, les djihadistes ont réussi à faire fuir l’ensemble des Occidentaux. »

