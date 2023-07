Tout savoir sur le coup d’État au Niger

Le colonel-major Amadou Abdramane, entouré de neuf autres hommes en tenue militaire, a annoncé : « Nous avons décidé de mettre fin au régime actuel », en raison de la détérioration de la situation sécuritaire dans le pays et de la « mauvaise gouvernance économique et sociale ». Les frontières du pays sont temporairement fermées et les institutions nationales sont également suspendues, a déclaré Amadou Abdraman.

Le secrétaire d’État américain Antony Blinken a déclaré mercredi qu’il s’était entretenu avec Mohamed Bazoum, malgré sa détention, et qu’il condamnait « les efforts visant à subvertir l’ordre constitutionnel du Niger par la force ».

Mohamed Bazoum, qui a été élu démocratiquement en 2021, s’est rendu sur Twitter jeudi pour dire à sa nation que les « acquis durement obtenus seront sauvegardés. Tous les Nigériens épris de démocratie et de liberté y veilleront ».

NIGER | Le président nigérien Mohamed Bazoum est retenu avec sa famille dans le palais présidentiel depuis mercredi 26 juillet, après une tentative de coup d’État mené par un groupe de soldats rebelles. La situation inquiète de nombreux pays occidentaux alliés du Niger.

Alors que Mohamed Bazoum avait initialement espéré que la tentative de coup d’État ne tiendrait pas, une déclaration du chef du haut commandement de l’armée, le général Abdou Sidikou Issa, a indiqué jeudi que l’armée soutenait le coup d’État pour « éviter l’effusion de sang » et prévenir les querelles internes.

La tentative de coup d’État a débuté lorsque des troupes armées ont bloqué le palais présidentiel à Niamey, mercredi 26 juillet. Quelques heures plus tard, un groupe de dix soldats est apparu à la télévision nationale du pays pour annoncer le coup d’État.

On sait très peu de choses sur l’état du président nigérien. Rien n’indique pour l’heure qu’il soit blessé. Le ministre des Affaires étrangères, Hassoumi Massoudou, a déclaré à la chaîne de télévision française France 24 qu’il avait parlé à Mohamed Bazoum, qu’il était « en bonne santé » et qu’il n’était pas blessé. La dernière fois que le président nigérien s’est exprimé publiquement, c’était jeudi.

Avant les événements de cette semaine, le Niger a connu quatre coups d’État depuis son indépendance en 1960. Le Sahel, une région qui comprend le Niger, le Mali, le Burkina Faso, le Tchad et la Mauritanie, est connu pour ses nombreux coups d’État, dont les plus récents ont eu lieu au Mali et au Burkina Faso.

En mars 2021, quelques jours avant la prestation de serment de Mohamed Bazoum, une unité militaire a tenté en vain de s’emparer du palais. Lorsque le président nigérien est arrivé au pouvoir en avril 2021, il s’agissait du premier transfert de pouvoir démocratique du pays. Au cours des deux dernières années, Mohamed Bazoum a aligné le Niger sur ses alliés occidentaux pour tenter d’aider le pays à lutter contre les insurrections islamistes qui sévissent dans la région. Les États-Unis et la France ont soutenu le Niger dans sa lutte contre ces insurrections. Cette relation contraste fortement avec d’autres pays de la région, tels que le Mali et le Burkina Faso, qui se sont tournés vers le groupe russe Wagner pour obtenir un soutien dans la lutte contre les militants. Le groupe Wagner a offert des services de sécurité à de nombreux pays africains faibles et déchirés par la guerre et, en retour, ces pays lui permettent de tirer profit de leurs ressources naturelles.

Les États-Unis et la France ont tous deux des bases militaires au Niger. Selon le New York Times, au moins 1 100 soldats américains sont déployés dans ce pays enclavé. Le Pentagone possède également deux bases de drones au Niger.

Article traduit de Forbes US – Auteure : Ana Faguy

