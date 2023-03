Éliminatoires de la CAN 2023 : tous les matchs de la 4ème journée

25 MAR 2023 Mise à jour 25.03.2023 à 13:37 par Nadia Bouchenni

La 4e journée des éliminatoires pour la CAN 2023 commence. Du 26 au 30 mars, les nations africaines jouent leur place pour accéder au dernier tableau des 24 équipes qualifiées pour la compétition qui se jouera en janvier 2024 en Côte d’Ivoire.

Les matchs de la 4e journée ont lieu très rapidement après la 3e qui s’est terminée le 24 mars. Ce sont en effet les matchs retour.

Résultats de la 4ème journée :

Dimanche 26 mars :

– Sao Tomé et Principe – Sierra Leone (Groupe A)

– Lesotho – Zambie (Groupe H)

Lundi 27 mars :

– Guinée-Bissau – Nigeria (Groupe A)

– Éthiopie – Guinée (Groupe D)

– Angola – Ghana (Groupe E)

– Centrafrique – Madagascar (Groupe E)

– Niger – Algérie (Groupe F)

– Soudan du Sud – Congo (Groupe G)

– Soudan – Gabon (Groupe I)

– Rwanda – Bénin (Groupe L)

Mardi 28 mars :

– Togo – Burkina Faso (Groupe B)

– Eswatini – Cap Vert (Groupe B)

– Namibie – Cameroun (Groupe C)

– Malawi – Égypte (Groupe D)

– Tanzanie – Ouganda (Groupe F)

– Gambie – Mali (Groupe G)

– Comores – Côte d’Ivoire (Groupe H)

– Libye – Tunisie (Groupe J)

– Botswana – Guinée équatoriale (Groupe J)

– Liberia – Afrique du Sud (Groupe K)

– Mozambique – Sénégal (Groupe L)

Mercredi 30 mars :

– Mauritanie – RD Congo (Groupe I)

Récapitulatif des 12 groupes des éliminatoires de la CAN

Groupe A : Nigeria, Sierra Leone, Guinée-Bissau, Sao Tomé-et-Principe.

Groupe B : Burkina Faso, Cap-Vert, Togo, Eswatini.

Groupe C : Cameroun, Namibie, Burundi (exclusion du Kenya)

Groupe D : Egypte, Guinée, Malawi, Ethiopie.

Groupe E : Ghana, Madagascar, Angola, Centrafrique.

Groupe F : Algérie, Ouganda, Niger, Tanzanie.

Groupe G : Mali, Congo, Gambie, Soudan du Sud.

Groupe H : Côte d’Ivoire, Zambie, Comores, Lesotho.

Groupe I : RD Congo, Gabon, Mauritanie, Soudan.

Groupe J : Tunisie, Guinée équatoriale, Libye, Botswana.

Groupe K : Maroc, Afrique du Sud, Liberia (exclusion du Zimbabwe).

Groupe L : Sénégal, Bénin, Mozambique, Rwanda.

Source: TV5