La RD Congo bat la Mauritanie 3-1 lors de la première victoire des éliminatoires de la CAN

Lors de sa première victoire dans le Groupe I des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations 2023, la RD Congo a battu la Mauritanie 3-1 au stade Japoma au Cameroun vendredi.

La Mauritanie a d’abord réussi à contenir les Léopards dans les échanges d’ouverture, mais leur défense s’est affaiblie après le limogeage d’Idrissa Thiam à la 22e minute. La RD Congo a accéléré son rythme vers la mi-temps, Gael Kakuta marquant le premier but à la 37e minute et Cédric Bakambu marquant un autre but cinq minutes plus tard, portant le score à 2-0 à la mi-temps.

L’équipe nationale de la RDC dirigée par le technicien français Sébastien Desabre doit aller chercher une nouvelle victoire à Nouakchott, capitale de la Mauritanie pour se réactiver entièrement.