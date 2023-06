Éliminatoires CAN 2024: la RD Congo réussit l’exploit au Gabon et se relance

Éliminatoires CAN 2024: la RD Congo réussit l’exploit au Gabon et se relance

Éliminatoires CAN 2024: la RD Congo réussit l’exploit au Gabon et se relance

La RD Congo a souffert au Gabon, mais a décroché une précieuse victoire (2-0) qui la relance complètement dans la course à la qualification à la CAN 2024. Tout reste à faire dans ce groupe I où aucune équipe n’est encore qualifiée ou éliminée avant la dernière journée.

Texte par : Ndiasse Sambe RFI

La RD Congo revient de loin, de très loin. D’une dernière place au classement à celle de leader à faveur de sa victoire sur le Gabon (2-0). Longtemps sur le fil, les Léopards ont tenu dans la tempête à Franceville pour sortir victorieux d’une rencontre qu’il fallait gagner à tout prix.

Sous les yeux du président gabonais, dans une enceinte réputée imprenable, les hommes de Sébastien Desabre ont fait preuve de solidité et de réalisme pour dompter le Gabon. Car, les Panthères ont beaucoup dominé le match. Ils ont eu les occasions, nombreuses, pour sortir vainqueurs de ce choc, mais la maladresse de Boupendza, Bouanga ou Aubameyang ou les multiples parades d’un Lionel Mpasi ont maintenu en vie les Congolais.

C’est quasiment contre le cours du jeu qu’Aaron Tshibola ouvre le score en reprenant de la tête un corner bien exécuté par Arthur Masuaku (34e). Solides en défense, bien aidé par un gardien en état de grâce, les Léopards mettent en échec les attaquants gabonais qui se cassent les dents tour à tour face à la muraille dirigée par le capitaine Chancel Mbemba.

Gros suspens pour la dernière journée

Les Panthères auront beaucoup attaqué dans cette rencontre et c’est lors d’une de leurs offensives qu’ils se font piéger par Fiston Mayele, rentré moins de 10 minutes avant son but libérateur. Lancé sur le côté droit de la défense, le buteur des Young Africans (Tanzanie) se débrouille tout seul, fixe son défenseur, se met sur son pied droit et décoche une frappe qui laisse pantois le gardien gabonais Jean-Noel Amonome (83e).

La RDC, qui avait commencé les éliminatoires avec deux défaites, vient de se relancer à la course à la qualification dans ce groupe I où personne n’est qualifié ni éliminé. Même après le match de mardi entre le Soudan et la Mauritanie.

Le Gabon, lui, a de quoi être amer. Il avait la qualification à portée de main, il doit désormais aller la chercher sur les terres de la Mauritanie lors de la dernière journée.

Les équipes qualifiées : Côte d’Ivoire (pays organisateur) Algérie, Tunisie, Sénégal, Burkina Faso, Guinée équatoriale, Maroc, Afrique du Sud, Égypte, Zambie, Nigeria, Guinée Bissau, Cap-Vert, Mali

Les équipes éliminées : Botswana, Madagascar, Lesotho, Sao-Tome-et-Principe, Liberia, Soudan du Sud, Niger, Togo, Sierra Leone, Eswatini, Comores, Rwanda

Source: RFI