Eliminatoires CAN 2024 : Desabre considère le match retour contre la Mauritanie comme une finale.

Kinshasa, 27 mars 2023 (ACP).- Le match retour entre les Léopards de la RDC et les Mourabitounes de la Mauritanie comptant pour la 4ème journée des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) Côte d’Ivoire 2024, est considéré comme une finale, a déclaré le sélectionneur, Sébastien Desabre, lundi, à la conférence de presse d’avant match qu’il a animée tard la nuit, dans la zone mixte du Stade Cheika Boidiya, de Nouakchott, peu avant la séance d’entraînement officielle de l’équipe.

« Le match aller à Lubumbashi était pour nous comme une demi-finale, nous l’avons gagné, et maintenant nous sommes en finale que nous allons jouer pour essayer de l’emporter aussi… », a-t-il précisé, visiblement très déterminé d’en finir une fois pour toute avec cette équipe de la Mauritanie.

Le coup d’envoi du match sera donné à 22h00’ (heure locale) et 23h00’ à Kinshasa. Les Mauritaniens qui ne pourront manger qu’à 18h00, après le coucher du soleil, à cause du ramadan, devront se reposer un peu, avant de prendre la direction du stade pour le match.

Parlant de son effectif, Sébastien Desabre a indiqué que tout le monde se porte bien, et ils sont tous l’envie de faire un très bon résultat. Meschack Elia qui n’a joué le match aller que pendant 22 minutes, victime d’un tacle dangereux de l’attaquant mauritanien Idrissa Thiam (23ème), a été vite récupéré, et pourrait être titularisé ce mardi dans ce match qu’ils appellent ‘‘finale’’. L’attaquant de Youngs Boys s’est entraîné dimanche et lundi avec le groupe du début jusqu’à la fin. Plus rien de l’empêche de commencer le match, tout dépendra donc du sélectionneur.

Une mission difficile, mais pas impossible, pour les Léopards

Les Léopards sont à Nouakchott dans une sorte de mission suicide. Une mission difficile, mais pas impossible pour eux. C’est un match de vérité d’autant plus que les Léopards n’ont pas une fois de plus, droit à l’erreur, ils sont obligés de gagner, pour se relancer davantage dans la course à la qualification. Avec les 3 premiers points empochés à domicile, au stade TP Mazembe, à Lubumbashi, une deuxième victoire de suite, positionnerait la RDC en bonne position dans ce groupe I.

Alors que les Mourabitounes (4 points) voudraient eux aussi à tout prix, gagner ce match, ou mieux, prendre leur revancher et poursuivre la course. Ainsi, les Léopards sont contraints à une victoire pour stopper les velléités de l’équipe mauritanienne. Les fauves congolais qui se sont inscrits dans une nouvelle dynamique, devront aborder cette rencontre avec beaucoup de sérénité, de prudence, de détermination et surtout avec vigilance. L’expérience démontre que des pareils matches se jouent toujours sur des petits détails.

Pour rappel, la RDC est troisième avec 3 trois points après sa victoire face à la Mauritanie (3-1). Dans l’autre match du groupe I, qui s’est disputé jeudi à Libreville, le Gabon s’est imposé (1-0) devant le Soudan et consolide la 1ère place avec 7 points en trois matches joués, alors son adversaire le Soudan compte trois unités en autant de rencontres livrées. Ci-après le classement du groupe I ; Gabon 7 points, Mauritanie 4 points, RDC 3 points et le Soudan 3 points

La Mauritanie invincible à domicile depuis le 3 septembre 2021

Par ailleurs, il y a lieu de noter que la Mauritanie est invincible à domicile depuis le 3 septembre 2021, lorsqu’ils affrontaient les Chipolopolo Boys de la Zambie (1-2) en match des éliminatoires de la Coupe du monde, Qatar 2022. Depuis lors, les Mauritaniens sont sur une série des matches sans défaite sur leurs installations. Sur ses trois matches joués, les « Mourabitounes » ont évité les défaites quand la victoire semblait incertaine. Le cas de ces trois matches : une belle victoire devant le Soudan (5-0), 2 nuls respectivement contre la Tunisie (0-0) et face à la Guinée Equatoriale (1-1).

Les Mauritaniens, dit-on, sont imbattables à domicile. Sébastien Desabre et ses poulains sont ainsi, déterminés à briser ce brevet d’invincibilité des Mourabitounes.

Source: ACP