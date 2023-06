Elim CAN 2023 – Mauritanie : Avant-dernière séance d’entraînement avant le Soudan.

La Mauritanie poursuit sa préparation avant de jouer le Soudan le 20 juin prochain à Agadir. Ce duel en vue entre dans le cadre de la cinquième journée des éliminatoires de la CAN 2023.

Les Mourabitounes sont arrivés dans la ville d’Agadir (Maroc), le vendredi soir, où ils vont affronter le Soudan mardi prochain. Amir Abdou et son équipe travaillent jour après jour afin d’être prêt pour cette rencontre. Les Mauritaniens ont enchaîné une deuxième séance d’entraînement ce dimanche. Hemeya Tanjy, Aboubakar Kamara, Al Mamy Tetah et bien d’autres étaient tous présents lors de ce travail collectif.

La Mauritanie est dans une situation un peu délicate dans le groupe I des éliminatoires de la CAN 2023. L’équipe d’Amir Abdou s’est mise en danger après une défaite et un nul lors de la double confrontation contre la RD Congo précédemment. Avec 5 points, il va falloir gagner contre le Soudan (6 points) lors de cette cinquième journée des éliminatoires de la CAN 2023 pour se relancer dans la course.

La rencontre entre le Soudan et la Mauritanie est prévue pour le mardi 20 juin 2023 à Agadir au Maroc. Le coup d’envoi est à 18h GMT.

Sédric Maurace ASSOGBA

africafootunited