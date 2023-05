Élections du 13 mai 2023 : les Mauritaniens se rendent aux urnes pour élire leurs représentants au parlement et aux conseils municipaux et régionaux.

Samedi, la Mauritanie a commencé à voter pour 176 députés à l’Assemblée nationale, 138 conseils municipaux et 13 conseils régionaux.

1 785 300 électeurs dans 4 728 bureaux de vote à l’intérieur et à l’extérieur du pays ont participé aux élections de manière disciplinée.

2 082 listes présentées par des partis politiques, dont 1 378 municipales, 145 régionales et 559 législatives, participent au vote.

Le ministère de l’Intérieur et de la Décentralisation a salué l’ambiance générale de la campagne électorale à travers le pays.

Il a félicité les différents acteurs politiques pour leur calme tout au long de la campagne.

