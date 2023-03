Elections de 2023 : Moudjeria, l’exception.

Pour occuper la mairie de Moudjeria, au Tagant, lors des élections de mi-mai, le parti au pouvoir El Insaf a fait le BON CHOIX de présenter, comme tête de liste, GALLEDOU Yahya, Ingénieur en télécommunications, Maîtrise en Économie et titulaire d’un MBA en marketing.

Cette cité mythique du TAGANT fait donc exception en parvenant à fédérer tous les partis de la majorité présidentielle autour du nom d’un fils de la Vallée (de père natif de KAÉDI qui pouvait aussi le porter) et de mère de la famille Keihel de la ville de Moudjeria.

Cette ville qui a eu jadis un grand rayonnement culturel, politique et de métissage donne à toute la MAURITANIE une LEÇON d’UNITÉ nationale tant rêvée et espérée. Chacun doit se sentir chez lui parce qu’il n’y a qu’une seule Mauritanie. Et, surtout, quand on a les compétences requises et qu’on arrive à faire le consensus autour de soi, dans sa famille politique, aucune « origine » ne compte pour nous empêcher de servir sa patrie en faisant valoir ce que l’on sait (faire) et non pas ce que l’on dit être.

C’est pour cette raison que toute personne conséquente avec soi-même doit apporter son soutien à Galledou Yahya qui symbolise cette unité nationale par sa double appartenance communautaire. Moudjeria vient ainsi de se distinguer en faisant un tel choix, alors quelle autre ville fera comme elle ?

Candidat du parti El Insaf our la commune de Moudjeria, Galledou Yahya affronte une liste de Ribat, une situation qui fait de cette ville la seule commune de Mauritanie où il n’y a que DEUX (02) LISTES.

Sid Mhamed Ould M’Haymed

Source: futureafrique