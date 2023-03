Insaf remplace de nouveau son candidat à Nouadhibou.

Des sources notent que pour la deuxième fois consécutive, le parti Insaf qui a du cactus a retiré son candidat de Nouadhibou, cette fois Taleb Ould Sid’Ahmed, que le parti avait investi pour remplacer son précédent candidat, Cheikh Ab Hameoui.

Ce dernier a été lancé en lice pour l’élection de la mairie de Nouadhibou après que le maire et député a sortant El Ghassem Ould Belal a renoncé à sa candidature pour le siège sous la bannière du parti au pouvoir.

Le deuxième changement de candidats est intervenu après que l’Insaf eut reçu de nombreux signalements selon lesquels le candidat Taleb, considéré par les Stéphanois non originaires de la ville, ne pouvait rivaliser avec El Ghassem Ould Bellal, selon les sources précitées.

Les options de l’Insaf sont limitées et le dénominateur commun est l’impopularité de l’Insaf dans la capitale économique, ce qui le désavantage.