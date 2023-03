Elections 2023 Mauritanie : Samba Thiam candidat CVE-CVE-VR de Nouakchott-Ouest

Le président des FPC va se confronter pour la première fois aux suffrages des législatives en mai prochain. Samba Thiam vient d’être investi par la coalition CVE-CVE-VR pour un siège à l’Assemblée nationale. Cette candidature de Nouakchott-Ouest est considérée par les observateurs comme un pas important dans la dédiabolisation de son parti.

Ce n’est pas une surprise pour les observateurs qui pointent une candidature à la hauteur des ambitions politiques d’une coalition qui a déjà fait ses preuves aux présidentielles de 2019. Les législatives à la proportionnelle à deux tours offrent une chance à une alliance dont les leaders ne sont des moindres sur le landernau politique, Bâ Mamadou Alassane de la CVE et Dia Alassane de la CVE-VR et Samba Thiam des FPC d’avoir des représentants du peuple mauritanien. Cette nouvelle coalition bénéficie in fine du soutien de Ibrahima Sarr président de l’AJD-MR dont

les candidats de la diaspora notamment en France partent avec les FPC.

C’est un premier test pour le rescapé du mouroir de Oualata qui va devoir jauger sa popularité pour la première fois dans cette circonscription de Nouakchott-Ouest. Avec le siège de son parti dans un quartier le plus populaire de la capitale, la Sebkha, le chef historique du premier mouvement de libération africaine de Mauritanie a bataillé dur pour être aujourd’hui un leader respecté des partis mauritaniens toutes tendances confondues. En quelques années depuis son retour après 27 années d’exil au Sénégal et aux Etats-Unis Samba Thiam contribue à la résolution de la question nationale, la cohabitation écornée par les différents locataires

du palais de Nouakchott depuis 1960. Incontournable, il participe activement à tous les dialogues politiques de Ould Aziz à Ould Ghazouani.

Sa candidature à l’Assemblée nationale rétablit une anomalie politique, la non-reconnaissance des FPC.

Yaya Cherif Kane

Journaliste- Rouen-France