Elections 2023 Mauritanie : la transparence en trompe l’œil de la CENI.

En réunissant cette fin de semaine à Nouakchott les représentants des 25 partis politiques en compétition, la CENI joue jusqu’au bout son rôle d’éclairage des procédures et conditions des candidatures pour le 13 mai prochain.

Cette concertation de la principale organisatrice des élections et les 25 partis s’inscrit dans une démarche d’information pour le bon déroulement des élections. Mais en aucun cas cette réunion peut changer le processus électoral. Autrement dit toutes les parties sont appelées à jouer le jeu et respecter les procédures et conditions des candidatures. Les observateurs ne doutent pas qu’il ne sortira pas grand-chose de ce réglage de la CENI.

L’évidence de cette formalité administrative ne va pas de pair avec un chambardement du système électoral verrouillé depuis que le président Ould Ghazouani a tourné le dos au dialogue politique. Les représentants des partis sont mis devant le fait accompli qu’ils ne pourront pas modifier les listes électorales déjà entachées d’irrégularités pendant le recensement administratif à vocation électorale. Avec seulement plus de 300 000 nouveaux inscrits par rapport à 2019, le risque d’un fichier électoral mal mis à jour est réel. Cette crainte fait planer des élections non transparentes.

Cherif Kane

Coordinateur journaliste

Source: kassataya.com