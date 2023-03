Elections 2023 : Annonce partielle des candidats du parti Insaf … Liste

Le parti Insaf au pouvoir a révélé hier dimanche 19 mars courant, tard dans la soirée, les noms de ses candidats aux prochaines élections municipales, régionales et législatives.

La révélation des noms des candidats intervient après une rencontre entre le président Mohamed Ould Cheikh Ghazouani avec le président du parti au pouvoir Insaf, Mohamed Melaïnine Ould Eyih et le membre du Bureau exécutif et ancien ministre de l’économie et Finances, Mokhtar Ould Diay, pour approuver les candidatures du parti pour les prochaines élections.

Ci-après les noms des candidats du parti au niveau de certaines Moughataas et communes :

Hodh Charghi :

Président de la Région : Mohamed Ould Tijani

Moughataa de Néma :

Députés : Vatimetou Mint Yarba

Mohamed El Ghaith O Cheikh Hadrami

Moughataa de Timbedra :

Maire : Bembala Ould Jelvoune

Députés : Doune Ould Mokhtar

Sid’El Elemine Ould Mime

Moughataa d’Amourj :

Députés : Ehmedeïtt Ould Mhaimed

Mohamed Lemine Ould Aguih

Moughataa d’Adel Bagrou :

Députés : El Vadhil Ould Sidaty

Ehmedeitt Ould Cheine

Moughataa de Djigueni :

Députés : Hacen Ould Aouane

Taleb Moustaph

Wilaya du Hodh Gharbi :

Président de la Région : Jemal Ould Mohamed

Moughataa d’Aïoun : Oumar Ould Ahmed Saïd

Hamadi Ould Tebari (reconduits)

Moughataa de Tintane :

Députés : Sidi Mohamed Ould Siyidi

Oumoulkheiry Mint Ghazouani

Centre administratif de Ouenatt Zbel :

Maire : Jiddou Ould Tar (Reconduit)

Assaba :

Moughataa de Guerou :

Députés : Abbe Ould Oumeiry

Sidi Mohamed Ould Lehbib

Wilaya du Tagant :

Moughataa de Moudjéria :

Al Yakhire Mint Yeslem

Oumoukethoum Mint Yessa

Tamourt Ennaj :

Maire : Sid’Ahmed Ould Ahmed

Wilaya du Trarza :

Président de la Région : Mohamed Cheikh

Moughataa de Rosso :

Maire : Ali Fall

Députés : Bamba Daramane

… Mariem

Moughataa de R’kiz :

Députés : El Weli Ould Cheikh

Ahmed Ould Moustapha

Bareïna :

Maire : Bella Ould Cheikhani

Moughataa de Boutilimit :

Députés : Vouad Ould Bouna Mokhtar

Abou El Mewahib Cheikh Mohamed El Hacen

Moughataa de Ouad Naga :

Députés:

Jemal El Yedali

Saleck Ould Had

Maire : Lemrabott Ould Ely Zeine

Moughataa de Mederdra

Députés

Dah Sahib

Mohamed Khamess Sidi Abdellahi

Wilaya de l’Adrar :

Président de la Région : Mohamed Ould Chriv Ould Abdallahi

Moughataa d’Atar :

Députés :

Ahmed Ould Abdallahi

El Houcein Ould Bouboutt

Maire : Sid’Ahmed Ould Hmeimed

Aïn El Taya :

Maire : Mohamed Ould Ndeychoun

Tawaz :

Maire : Sid’Ahmed Meynatt

Choum ;

Maire : Ahmed Ould Ekneïta

Moughataa de Chinguitty

Députés : El Bou Ould Abderrahmane

Maire : Mena Ould Habott

Aïn Savra : Idoumou Ould El Alem

Moughataa de Ouadane :

Député :

Ahmed Ould Souleimane

Maire : Mohamed Ould El Haïba

Moughataa d’Aoujeft

Députés : Ould Ahmed Telmoud

Maire : Seyedna Oumar Ould Lemtouna

El Meddah :

Maire : Abdi Ould Mhaïham

El Maaden :

Mahi Ould Sidina

N’Terguint :

Ahmed Ould Bilal

Source: essahraa