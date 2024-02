El Insaf: “pour la préservation des acquis et la garantie de l’avenir” La commission des jeunes du parti El Insaf organise une manifestation sous le thème de: “pour la préservation des acquis et la garantie de l’avenir”

La commission nationale des jeunes du parti El Insaf a organisé, samedi soir

à Nouakchott, une manifestation politique pour appuyer et soutenir la candidature

du Président de la République, Son Excellence Monsieur Mohamed Ould Cheikh

El Ghazouani à un deuxième mandat.

Cette manifestation , organisée sous le thème de ” Pour préserver les acquis et garantir

l’avenir” a comporté des exposés sur les principales réalisations accomplies durant le mandat

du Président de la République, Son excellence Monsieur Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani.

Dans un mot prononcé pour la circonstance, le président du parti El Insaf, M. Melainine

Ould Eyih a indiqué que l’organisation de cette manifestation prouve la conscience

des jeunes du parti, leur appui et leur soutien à la voie suivie par le Président de la République.

Il a ajouté que le choix de la jeunesse est un choix correct dont les résultats sont vécus

par le peuple, précisant que les jeunes ont prouvé leur présence dans le parti à travers

cette manifestation.

Il a ajouté que le parti El Insaf a œuvré pour renforcer le climat de quiétude et d’apaisement politique à travers l’ouverture et la concertation avec les différents partis politiques.

Appel pour un second mandat.

Il a affirmé que la majorité des partis politiques ont annoncé leur soutien au Président

de la République, soulignant que 13 partis politiques ont appelé à sa candidature

pour un second mandat.

Le président du parti El Insaf a rappelé les réalisations accomplies au cours du mandat du Président de la République , passant en revue, dans ce cadre, les programmes et les projets de développement accomplis et qui touchent tous les aspects de la vie des populations, notamment les couches vulnérables.

En ce qui concerne les prix, le président du parti a indiqué que la Mauritanie est considérée parmi les pays les moins chers.

Il a aussi parlé de la multiplication du budget et de son utilisation dans les domaines

prévus à cet effet, ce qui s’est répercuté positivement, a-t-il dit, sur les conditions de vie des populations.

De son côté le président de la commission nationale des jeunes du parti El Insaf, M. Moustapha Baba El Alem a annoncé le démarrage de la saison politique, rappelant les réalisations accomplies au cours du mandat du Président de la République.

Il a estimé que les jeunes sont les forces vives pour l’édification d’un Etat fort et complémentaire.

AMI