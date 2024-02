Éditorial | Médias et politiques : un cercle vicieux!

Les médias et la politique sont étroitement liés dans un cercle vicieux de mythologie et d’intérêt personnel. D’un côté, les journalistes ont besoin des crises pour dramatiser l’actualité ; de l’autre, les hommes politiques veulent paraître réactifs face aux crises. Souvent, il n’y a pas de véritable crise, de sorte que toutes les parties sont plongées dans un réseau symbiotique de mensonges, jusqu’à ce que les médias ne puissent plus dire au public ce qui est vrai et que le gouvernement ne puisse plus gouverner efficacement.

Sur cette base, une culture du mensonge est devenue la rhétorique et le comportement des décideurs politiques qui cherchent à recruter les médias pour soutenir leurs objectifs, et des journalistes qui cherchent à inciter les décideurs politiques à trouver des articles sur les crises et à y répondre.

Ainsi, le journalisme lui-même est corrompu et, même s’il recherche des histoires concurrentes et les publie, il ne parvient pas non plus à découvrir ou à rapporter les faits fondamentaux, de sorte qu’il devient un média d’information qui ne publie pas la vérité ; il succombe aux conflits d’intérêts et les questions en cause ont été largement ignorées.

Par conséquent, chacun devrait construire une culture de professionnalisme. En outre, il est important d’établir un dialogue honnête et de qualité entre les décideurs et les utilisateurs, dans un cadre de responsabilité et de transparence, qui puisse renforcer le droit du public à savoir et à être informé.

Ahmed OULD BETTAR