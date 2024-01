Editorial: L’importance de l’assemblée nationale !

Il est tout à fait juste de souligner l’importance de traiter l’Assemblée Nationale avec sérieux et respect. L’Assemblée Nationale est en effet une tribune essentielle pour débattre de questions fondamentales qui touchent la vie commune de la nation.

Les députés ont pour responsabilité de participer à ces débats de manière constructive, en présentant des propositions et des programmes concrets plutôt que de s’engager dans des échanges marqués par les insultes, la stigmatisation ou la diffamation.

Il est crucial que les débats et les controverses qui se déroulent au sein de l’Assemblée Nationale soient menés de manière respectueuse et basés sur des arguments solides. Les députés, en tant que représentants du peuple, ont le devoir de contribuer à la construction d’un État véritable, égalitaire et démocratique, en faisant preuve de responsabilité et d’intégrité dans leurs discours et leurs actions.

Il est également important de rappeler que les députés, bien que munis de mandats, ne sont pas à l’abri de la loi ni de la morale.

Les mots prononcés dans le cadre de leurs fonctions peuvent avoir un impact significatif sur la société. Ainsi, retirer des propos inappropriés ou blessants est non seulement justifié, mais également bénéfique pour renforcer la démocratie et le respect mutuel au sein de l’Assemblée Nationale mauritanienne.

Abdoulaziz DEME

Le 24 Janvier 2024