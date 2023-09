Écrit par un Membre de la Diaspora Mauritanienne en France.

Louange à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur Son Prophète et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses compagnons.

le Président Mohamed ould Cheickh Ghazouani a été élu démocratiquement, en 2019 en toute transparence et dans la plus parfaite régularité. Les scrutins qui ont amené son élection ont été unanimement salués pour leur honnêteté par la communauté internationale ;

Il y a donc urgence, dès aujourd’hui, de se ( re ) mobiliser afin de se mettre tous ensemble avec les partenaires politiques qui ont mis un pacte républicain sur la table et une la feuille de route pour un travail d’ntérêt générale de tout le Peuple Mauritanien !

Il est temps également de rassembler ce qui est épars et mettre en place ce processus long, complexe et délicat de la ( Ré) conciliation nationale et l’unité nationale. À cette occasion, parce que

« la Réconciliation et l’unité nationale ne se décrète pas », chaque Mauritanien saura faire les concessions nécessaires pour que, sur le temps, notre pays soit plus apaisé socialement et politiquement.

Il nous faut maintenant, être avec le Chef de l’Etat, construire le développement économique, bâtir un vrai bien-être social pour tous et ériger de nouvelles règles de fonctionnement de notre vie en commun.

Aujourd’hui, les urgences sont là :

Notre pays doit poursuivre dans la sérénité ses discussions avec tous les Mauritaniens afin de pouvoir faire redémarrer au plus vite notre économie, mise à mal par plus de 10 ans de la décennie de l’Ancien Régime.

Au plan international, notre diplomatie doit être rapidement mobilisée. Elle doit être renforcée pour aller dire, partout dans le monde, l’ambition qu’a le Peuple mauritanien de vivre sereinement, dans la démocratie et dans des conditions économiques et sociales dignes.

Notre diplomatie économique doit être maintenant mise en œuvre pour tisser les nouvelles coopérations et favoriser les investissements internationaux.

N’en déplaise à quelques « agitateurs anti-démocratiques » (du passé ou des temps présents) qui ont été pour la plupart les fauteurs de crise au cours de ces dizaines dernières années, notre pays doit maintenant aller de l’avant avec le président Mohamed ould cheickh Ghazouani.

Le Peuple mauritanien a aujourd’hui une juste impatience.

Le monde de l’entreprise, les forces vives sociales et les mouvements civiques sont prêts à se mobiliser et à protéger l’ordre social pour le développement démocratique de la Mauritanie et sa diaspora est aujourd’hui mobilisé pour apporter sa contribution au développement dans tous les domaines.

La Communauté internationale, dans son ensemble, a dit ces derniers mois toute sa solidarité avec le Peuple mauritanien et sa confiance envers ses dirigeants et avec le président de la République islamique de Mauritanie Mohamed ould cheikh Ghazouani.

Ces derniers doivent maintenant hâter le pas pour s’atteler au seul vrai chantier qui intéresse, ici et maintenant, chaque Mauritanien : le développement de notre Pays.

Alors, oui, les « agitateurs anti-démocratiques » doivent maintenant laisser vivre la démocratie !

Qu’ils laissent tranquilles ceux qui ont envie honnêtement de travailler, d’entreprendre et de conduire le Pays vers le développement et l’émergence.

Que toutes les bonnes volontés se rassemblent pour se mettre au travail derrière le Chef de l’Etat, Mohamed ould cheickh Ghazouani de tous les Mauritaniens

Que tous les Mauritaniens, d’ici et d’ailleurs, participent à cette fraternelle mobilisation patriotique.

Voici ma déclaration elle reflète la pensée de » certains » membres la diaspora Mauritanienne qui cherche des solutions pour avancer , Je suis une Personnalité qui peut rendre services alors que je peux rester dans des fonctions importantes en France, dès le début je fait le choix de me mettre à la disposition des Autorités Mauritanienne Beaucoup de Pays auraient bien voulu avoir quelqu’un pour participer à leur développement , mais je reconnais la flamme patriotique qui est en moi.

Il y a urgence et il ne faut pas laisser planer le doute sur nos intentions d’aller droit devant, debout, et fiers de participer à la construction d’un grand Pays, de notre nation éternelle, la Mauritanie.

Abdoulaziz DEME

Le 29 septembre 2023