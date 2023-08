Économie : Journée de consultation sur l’Agenda 2030

Le Secrétaire général du ministère de L’Économie et du Développement durable, Yacoub Ould Ahmed Aicha, a supervisé, vendredi à Nouakchott, la cérémonie de lancement des consultations nationales sur la mise en œuvre de l’agenda 2030 en Mauritanie qui s’inscrit dans le cadre de la préparation du Sommet des Objectifs de Développement Durable, qui se tiendra les 17 et 18 septembre 2023 à New York en présence de Son Excellence le Président de la République, Monsieur Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani.

La journée consultative, organisée par le ministère avec la collaboration de la représentation du système des Nations en Mauritanie, a connu la participation des représentants des acteurs dans le domaine du développement, notamment le secteur privé, la société civile, la jeunesse et les femmes.

Dans un discours prononcé à l’occasion, le Secrétaire général a évoqué l’importance des objectifs de développement durable dans le processus du développement des différents pays. Il a indiqué que l’examen et l’échange d’expériences autour des succès et des défis qui entravent la réalisation de ces objectifs à l’horizon 2030, restent le seul moyen adéquat pour combler les lacunes et surmonter les obstacles, afin de réaliser ce à quoi nous aspirons en identifiant les priorités permettant l’accélération de la réalisation de ces objectifs.

Par ailleurs, le secrétaire général a déclaré que l’évaluation qui sera effectuée par les participants lors de la journée aura un impact majeur sur la réalisation des objectifs de développement durable au cours des prochaines années, soulignant que le niveau de sérieux dans le traitement des sujets est à la base de la préparation et la perception des politiques gouvernementales visant à accélérer la réalisation des objectifs.

Pour sa part, le représentant du Fonds des Nations Unies pour la population en Mauritanie, M. Cheikh Fall, a souligné l’importance de cette journée consultative, qui traduit l’engagement de la Mauritanie à accélérer la réalisation des Objectifs de développement durable.

L’économie mauritanienne connaît une amélioration significative qui renforcera son dynamisme dans un avenir proche, a-t-il dit, rappelant les avancées qui se sont produites dans tous les domaines, notamment, de la scolarisation, de la participation politique des femmes et de l’augmentation de la couverture dans le domaine des services de santé.

La cérémonie de lancement s’est déroulée en présence de plusieurs cadres du département.

AMI