Réunion sur le dialogue stratégique entre la Mauritanie et l’ONU.

Une réunion sur le dialogue stratégique entre la Mauritanie et le système des Nations Unies (ONU) pour l’atteinte des objectifs du développement durable (ODD), s’est tenue, vendredi à Nouakchott, sous la présidence du Premier ministre, Monsieur Mohamed Bilal Messaoud.

Cette réunion vise à consolider et à approfondir les cadres de coopération entre la Mauritanie et le système des Nations Unies, conformément au deuxième plan d’action quinquennal pour la stratégie de croissance accélérée et de bien-être partagé (SCAPP 2016-2030), aux stratégies et plans d’action qui en découlent, aux conclusions du dernier rapport d’analyse des données pays réalisé ainsi qu’aux recommandations de l’évaluation finale du Cadre de partenariat pour le développement durable (2018-2022).

Les domaines d’intervention prioritaires pour les quatre prochaines années ont été identifiés, en plus des domaines d’intervention conjointe du système des Nations Unies et les moyens d’approuver le projet de cadre de coopération conjoint, qui est considéré comme étant une consécration de la fin du processus d’élaboration du prochain cadre de coopération pour le développement durable (2024-2027).

La réunion a, également, permis d’examiner l’approche et les objectifs proposés par le système des Nations Unies pour appuyer le Cadre de coopération au cours des quatre prochaines années, ce qui a permis d’approuver le futur cadre de coopération et de mettre en place son cadre de gouvernance.

Du côté gouvernement, ont participé à la réunion les ministres de l’économie et de la promotion des secteurs productifs, de l’éducation nationale, de la santé, de l’emploi et de la formation professionnelle, de l’environnement et du développement durable, de l’action sociale, de l’enfance et de la famille et le ministre secrétaire général du gouvernement. Elle a vu, également, la participation du délégué général à la solidarité nationale et à la lutte contre l’exclusion (taazur), le commissaire aux droits de l’homme, à l’action humanitaire et aux relations avec la société civile, le commissaire à la sécurité alimentaire, la directrice de cabinet du Premier ministre et de nombreux chargés de mission et conseillers au cabinet du Premier ministre.

Du côté de la coordination du système des Nations Unies en Mauritanie, ont assisté à la réunion les représentants de la FAO, du haut-commissariat des Nations Unies des droits de l’homme, du commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, de l’OIM ; de l’OMS, du PAM, de l’UNICEF, de l’UFP, de l’ONUSIDA