Éclaircissements du Parquet général concernant le décès de feu Oumar Hamadi Diop

Le Procureur de la République près le tribunal de la wilaya de Nouakchott- Ouest, M. Ahmed Ould Abdallahi Ould El Moustapha, a présenté, lors d’une conférence de presse tenue mardi, au siège du tribunal, une explication sur le bien-fondé et les circonstances du décès de feu Oumar Hamadi Diop, précisant que l’annonce des résultats du rapport final interviendra dès que tous ses éléments seront réunis.

Il a déclaré :

Immédiatement après avoir été informé du décès de feu Oumar Hamadi Diop, décédé au Centre Hospitalier national après son transfert du Commissariat central de Sebkha, le parquet a ouvert une enquête sur l’incident.

Dans le cadre de cette enquête, le corps du défunt a été l’objet d’autopsie au Service de la médecine légale du Centre Hospitalier national, en présence d’un représentant et d’un avocat de la famille.

Le médecin légiste a décidé de compléter l’autopsie par des analyses en laboratoire d’échantillons de contenu stomacal, de sang et d’urine, et a commenté son rapport final sur la réalisation de ces analyses, qui ont été décidées dans un laboratoire étranger et des travaux sont en cours pour les compléter dès que possible, et en pleine coordination avec la famille et son avocat.

La famille a été informée, en présence de son avocat et d’un médecin qu’elle a mandaté, des données préliminaires révélées par l’autopsie et a fait quelques observations à leur sujet.

Toutes les mesures d’enquête nécessaires à la révélation de la vérité seront prises. Les policiers qui se trouvaient au Commissariat le soir du décès ont été entendus. Les personnes qui étaient avec le défunt sur la voie publique lors de l’intervention de la police, seront également l’objet de poursuites.

Les résultats du rapport final seront annoncés dès que tous ses éléments seront réunis, et parce que ce rapport est déterminant dans l’affaire, le Parquet prendra les mesures que dicte la loi.

Le Parquet général