Droit de l’Homme: Bientôt un bureau régional de l’Afrique de l’Ouest et du Centre au Togo

Le Centre pour les droits civils et politiques (CCPR), une ONG basée à Genève et spécialement dans l’accompagnement sur l’effectivité du pacte sur les droits civils et politiques va officiellement ouvrir son bureau régional de l’Afrique de l’Ouest et du centre au Togo.

L’information a été donnée par le Directeur du CCPR Patrick Mutzemberg à l’occasion de la deuxième concertation régionale sur les recommandations du comité des droits de l’Homme de l’Organisation des nations unies (ONU), ouverte depuis ce lundi à Lomé.

C’est le Directeur de cabinet du ministère de la Justice, des relations avec les institutions de la République, Innocent Kossivi Egbetonyo qui a donné le coup d’envoi des travaux de cette rencontre, en présence de l’Ambassadeur de l’Allemagne au Togo Christopher Sander.

Une trentaine de participants venus de six (6) pays à savoir le Burkina-Faso, le Bénin, la Côte d’Ivoire, la Mauritanie, le Tchad et le Togo vont discuter et partager pendant trois (3) jours les expériences de leur pays respectif sur la situation des droits de l’Homme.

« Ce sont des pays qui ont été récemment examinés par le comité des droits de l’Homme des nations unies et qui ont tous en commun d’avoir des recommandations pour améliorer les pactes », a expliqué M. Mutzemberg.

Avec l’ouverture de ce centre, le Togo devient ainsi le centre de l’Afrique en matière de renforcement des capacités de la société civile sur l’effectivité du droit à la vie, de la liberté d’association, de la nécessité de ne pas torturer et de tous les droits liés au pacte.

L’objectif de cette rencontre est de créer un espace de dialogue entre les autorités, les membres du parlement, les commissions nationales des droits de l’Homme et les ONG, histoire de mettre en œuvre les recommandations du comité des droits de l’Homme des nations unies.

Deux (2) thèmes seront développés au cours de ces travaux, à savoir : « Pour une approche coordonnée des acteurs nationaux dans la mise en œuvre des recommandations du comité des droits de l’Homme de l’ONU » et « la portée du procès Hissène Habré dans la lutte contre l’impunité en Afrique ».

La troisième concertation sera organisée en Asie et la quatrième en Amérique Latine.

Joseph Ahodo

Source: La voix de la Nation