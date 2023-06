Document – Armée d’occupation marocaine : Des désertions en cascade

Armée d’occupation marocaine : Des désertions en cascade

L’armée marocaine, à l’image de son cher d’état-major impotent, se trouve plus que jamais au creux de l vague. Un document confidentiel interne que nous-nous sommes procurés s’alarme de la hausse vertigineuse du nombre de désertions dans les rangs des FAR (forces armées royales). Ce constant, certes alarmant pour les gens du Makhzen, était parfaitement prévisible. Mustapha Adib, ancien capitaine dans les rangs des FAR, emprisonné pour y avoir dénoncé une corruption endémique et présentement réfugié aux USA, avait prévu ce scénario-catastrophe pour l’armée marocaine dans un entretien accordé à La Patrie News depuis environ deux années. Outre la corruption profonde qui gangrène les rangs des FAR, cette dernière est largement sous-équipée. Ses moyens colossaux certes, sont très largement détournés par ses officiers supérieurs à leur propre profit. Ces derniers se vautrent dans le luxe et la luxure tan disque leurs hommes de troupes sont privés des plus rudimentaires moyens de subsistance. Planqués derrière leur honteux mur de sable qui défigure le Sahara Occidental, ils sont totalement démotivés dans leur guerre d’occupation et de colonisation, à laquelle ils n’on jamais cru. Face à eux, la motivation des troupes de l’APLS (armée populaire de libération du Sahara Occidental), n’a jamais été aussi puissante depuis la rupture unilatérale par le Maroc du cessez-le-feu de 1991 et les puissantes résolutions du 16e congrès national du front Polisario. Aminatou Haidar avait souvent mis en avant l’impatience et la colère des jeunes sahraouis, plus que jamais motivés, et résolus à en découdre avec l’occupant marocain. Mustapha Adib avait également prédit dans ce même entretien que c’est cette armée qui finirait par déposer le roi Mohamed VI et jeter à bas le régime du Makhzen. Force est de relever que ces prédictions sont en passe de se concrétiser sur le terrain, depuis que ce régime a trahi la cause palestinienne, si chère au cœur des Marocain en échange d’un éphémère Tweet de Donald Trump. Rabat, aveuglée par sa soif de conquêtes et de pillage des immenses richesses du Sahara Occidental, a en quelque sorte lâché la proie pour son ombre. Ce faisant, Mohamed VI s’est littéralement tiré une balle dans la jambe. Aussi, ces désertions en grand nombre déjà signalées, sont-elles appelées à s’accélérer dans le proche avenir jusqu’à ce que le Maroc se plie à la légalité internationale, synonyme de son retrait total des territoires occupés sahraouis, et de son retour au plan de paix originel de règlement du conflit palestinien. Quant à la question du Sahara Occidental, il appartient au peuple sahraoui, et à lui seul, de décider librement et souverainement de son destin via la tenue d’un référendum d’autodétermination. Le reste, tout le reste, ne serait que stérile littérature…

Mohamed Abdoun

