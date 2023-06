Distribution de produits alimentaires, de tentes et de nattes aux sinistrés de la tempête de Tintane

Le wali du Hodh El Gharbi, M. Ahmeda Mamadou Kelly, a supervisé, samedi à Tintane, une opération de distribution de produits alimentaires, de tentes et de nattes aux familles sinistrées de la tempête qui a frappé, mercredi soir, la ville de Tintane et des villages environnants.

De cette opération, exécutée par le Commissariat à la sécurité alimentaire (CSA), profitent 621 familles sinistrées dans toute la moughataa de Tintane. Ces familles recevront des quantités de riz, de sucre, de pâtes alimentaires, de dattes et d’huile. Parmi ces familles 633 familles restées sans abris profiteront en outre de tentes, de nattes et de couvertures.

Dans une déclaration au bureau de l’AMI, le wali a indiqué que l’Etat continuera d’accompagner et de soutenir les populations sinistrées , soulignant que l’administration locale a formé un comité départemental dès la fin de la tempête pour recenser les sinistrés.

Il a aussi noté que les efforts se poursuivront dans l’avenir dans le but d’exécuter les instructions du Président de la République, Son Excellence Monsieur Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani visant à rapprocher le service public des citoyens où qu’ils se trouvent, notamment dans les moments difficiles.

Il a en outre remercié les élus et les acteurs pour la rapidité de leur intervention et pour l’accompagnement des populations.

Des bénéficiaires de l’opération ont exprimé au reporter de l’AMI leur satisfaction de la rapidité de l’intervention, venue au moment opportun, louant, pour la même circonstance, le rôle joué par les autorités locales pour venir en aide aux sinistrés depuis les premiers instants de la catastrophe.

L’opération de distribution s’est déroulée en présence du président du Conseil régional du Hodh El Gharbi, du Hakem et du maire de Tintane, du délégué régional du CSA et des responsables militaires et sécuritaires.

AMI