Discours Président Ghazouani sur la Libye à Addis-Abeba.

Nous sommes convaincus que cette crise libyenne n’a que trop duré, et qu’il est absolument urgent et nécessaire de lui trouver une solution pacifique et définitive

Le Président de la République, Son Excellence Monsieur Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani

Le Président de la République, Son Excellence Monsieur Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani a pris part, vendredi à Addis-Abeba, à la réunion du comité ad hoc de haut niveau sur la Libye.

Dans le discours qu’il a prononcé, à cette occasion, Son Excellence a souligné que la crise libyenne n’a que trop duré, et qu’il est absolument urgent et nécessaire de lui trouver une solution pacifique et définitive.

Il a, également, souligné le leadership, le doigté diplomatique et la pertinence de sa vision du président congolais, Monsieur Denis Sassou Nguesso, Président du Haut Comité sur la Libye qui ont été des atouts majeurs dans l’efficacité du travail mené sur la Libye.

Son excellence a, aussi, appelé les frères libyens à dépasser leurs querelles internes et à faire passer l’intérêt général du peuple libyen avant toute autre considération ; et à compter sur notre solidarité agissante et de la Mauritanie ainsi que celui du haut comité sur la Libye et de l’Union Africaine dans son ensemble.

Voici le discours intégral du Président de la République :

• Excellence Monsieur Denis Sassou Nguesso Président du Haut Comité sur la Libye,

• Excellences Messieurs les Présidents et chefs de Délégations

• Mesdames, Messieurs,

Depuis plus d’une décennie, le peuple libyen frère vit une tragédie dont les effets dévastateurs sur le plan économique, social, politique, et sécuritaire, sont incommensurables.

Le pays est devenu un espace qui polarise toutes les formes de violence et le refuge de terroristes, et de mercenaires affluant de toute part, qui approfondissent les rivalités internes et font perdurer la crise, privant ainsi le peuple libyen de son droit imprescriptible à la paix, à la sécurité et au développement.

Je ne reviendrai pas sur les facteurs exogènes et endogènes qui sont à l’origine de cette crise ou qui sont responsables de sa longévité, ni sur les incidences de celle-ci sur l’ensemble de la sous-région et plus globalement sur le continent en général : tout cela est connu de tous, largement analysé et documenté.

Je voudrais simplement souligner qu’aucune solution durable à cette crise ne saurait se concevoir et se mettre en place efficacement sans la forte implication de tous les libyens et de l’Union Africaine.

Je salue à cet égard le travail remarquable qu’effectue avec efficacité et clairvoyance, en synergie avec les Nations Unies, mon frère et ami son Excellence Monsieur Denis Sassou Nguesso, Président de la République du Congo, président du haut comité sur la Libye.

Son leadership, son doigté diplomatique et la pertinence de sa vision ont été des atouts majeurs dans l’efficacité du travail mené par le haut comité sur la Libye, qui a contribué par exemple, à lancer avec les frères libyens, mobilisés sous les auspices du Conseil Présidentiel +Libyen, un processus de réconciliation qui a déjà donné ses premiers résultats : le succès de la rencontre préparatoire de la conférence inter libyenne.

Nous, en République Islamique de Mauritanie, sommes convaincus que cette crise libyenne n’a que trop duré, et qu’il est absolument urgent et nécessaire de lui trouver une solution pacifique et définitive ; et que cette solution doit impliquer tous les libyens, préserver l’intégrité territoriale du pays et lui permettre de jouir de la paix et de la sécurité afin que la Libye redevienne ce qu’elle a toujours été, un pays de paix, de sécurité et de prospérité.

En conséquence, nous réitérons, ici, notre ferme soutien aux actions menées dans ce sens par son Excellence Monsieur Denis Sassou Nguesso, Président du haut comité sur la Libye.

Nous sommes sûrs que la Libye est au bout du tunnel et que la lumière pointe à l’horizon.

Il n’est point besoin de rappeler les liens séculaires d’amitié, de fraternité, d’histoire et culture partagées qui unissent les deux peuples mauritanien et libyen.

Aussi j’appelle mes frères libyens à dépasser leurs querelles internes et à faire passer l’intérêt général du peuple libyen avant toute autre considération ; et à compter sur notre solidarité agissante et notre soutien indéfectible ainsi que celui du haut comité sur la Libye et de l’Union Africaine dans son ensemble.

Je vous remercie.